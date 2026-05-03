Inklusion in Idar-Oberstein Sorge vor Leistungskürzungen durch Gesundheitsreform Thomas Brodbeck 03.05.2026, 11:48 Uhr

i Horst Müller, Sprecher des Integrationsbeirates, überreichte der designierten Landtagsabgeordneten Caroline Pehlke im Beisein von Landrat Miroslaw Kowalski einen Blumenstrauß sowie eine Urkunde, verbunden mit der Hoffnung und Bitte, die Belange des Inklusionsbeirates auch in Mainz zu vertreten. Thomas Brodbeck

Der Inklusionsbeirat macht sich Sorgen darüber, was die Gesundheitsreform für die Kliniken in Idar-Oberstein und Birkenfeld bedeutet, und über Einschnitte für behinderte Menschen. Das Gremium hofft nun auf die SPD-Landtagsabgeordnete Pehlke.

Wie wichtig der Inklusionsbeirat für Idar-Oberstein und die gesamte Gesellschaft ist, bewies einmal mehr der Besuch von Landrat Miroslaw Kowalski und der designierten Landtagsabgeordneten Caroline Pehlke auf dessen routinemäßiger Sitzung. Dabei dankte der Landrat ausdrücklich allen Mitgliedern für deren ehrenamtliches Engagement, um Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zu einem besseren Leben zu ermöglichen, ganz so, wie es in unserem ...







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