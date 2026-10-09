Warum es richtig weh tut
Sorge in Idar-Oberstein: Bis der Arzt (nicht) kommt
Redakteurin Vera Müller beleuchtet die sich aktuell verschärfende Hausärzte–Problematik in Idar-Oberstein.
Redakteurin Vera Müller beleuchtet die sich aktuell verschärfende Hausärzte–Problematik in Idar-Oberstein.
Jens Weber. MRV

Die Entwicklung der hausärztlichen Versorgung in Idar-Oberstein bereitet aktuell massive Kopfschmerzen. Eine Lösung auf Rezept gibt es nicht. Aber durchaus Ansätze, bevor am Ende der Infarkt droht und es richtig schmerzhaft wird. 

Lesezeit 4 Minuten
Die hausärztliche Versorgung in Idar-Oberstein steht kurz vor dem Infarkt – wenige leisten Erste Hilfe, von Reha-Maßnahmen und Präventionsangeboten ist erst gar keine Rede. Panikmache? Untergangsszenario? Nein, bittere Realität. Wer will das wissen? Die Patienten, die sich Sorgen machen, schon jetzt keinen neuen Hausarzt für sich, geschweige denn für immobile ältere Angehörige, die Hausbesuche benötigen, finden.
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