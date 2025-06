Wo sonst das Zirpen der Grillen die Kulisse bildet, rollen plötzlich Gitarrenwände, Funk-Grooves und Country-Fiddles heran, bis selbst der Wald im Takt rauscht. Offiziell trägt das Spektakel auf dem Buhlenberger Kleinspielfeld das Signet des Kultursommers Rheinland-Pfalz (Motto „Forever Young“), praktisch funktioniert es wie ein lokal gebrautes Heimat-Elixier: handfest, herzlich, ansteckend.

Im Kern steckt die klassische Festival-Dramaturgie „Deutschrock und Party am Freitag, Rock am Samstag“, gewürzt mit einem pfiffigen Sonntagsexperiment: RockIN Buhlo (Freitag und Samstag) liefert wuchtige Riffs, luftige Funk-Licks und Pop-Hooks, dargeboten von regionalen Aufsteigern und routinierten Show-Größen. „WildWest Buhlo“ am Sonntag tauscht man die Lederjacke gegen den Stetson, schaltet auf Nashville-Sound und lädt Line-Dance-Crews zur Country-Matinee.

i Jim Everett steht für Country. Diana Grandmaire

Damit wandert das Publikum an drei Tagen quer durch Jahrzehnte und Kontinente, ohne das Kleinspielfeld zu verlassen. Generationen mischen sich, Instrumente ebenso – genau das fordert ein Motto wie „Forever Young“: jung bleibt, wer neugierig bleibt.

Die Einbettung des Festivals in den landesweiten Kultursommer bringt Fördergelder und mediales Echo. „Forever Young“ klingt nach Teen-Spirit, bedeutet jedoch ebenso kulturelle Frischzellenkur für die Region. 150 Helferschichten werden für Aufbau, Einlass, Ausschank und Abbau benötigt. 130 freiwillige Helden haben sich bereits gemeldet. „Ohne diese Ehrenamtler stünde weder Bühne noch Zapfhahn; sie sind das Rückgrat, das RockIN Buhlo und WildWest Buhlo erst möglich macht“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Der Fahrplan

Freitag, 27. Juni: 18.30 Uhr Von Sein und Schein (Alternative-Rock, deutschsprachig); 20 Uhr Gooseflesh (Party-Showband, von Earth, Wind & Fire bis Dua Lipa)

Samstag, 28. Juni: 17.30 Uhr Twenty2s (Gymnasium-Band); 18.30 Uhr Track Attack (70er-Jahre- Funk und Rock); 21 Uhr Zentury XX (Stadion-Hymnen von Queen bis) Aerosmith

Sonntag, 29. Juni: WildWest Buhlo. Ab 13 Uhr im Wechsel: Jim Everett (Country); Honky-Tonk (Piano, Highway-Romantik); CountryToGo (Modern Country-Rock, Line-Dance-Klassiker)

ÖPNV-Anfahrt per Bahn und Bus bis Birkenfeld, anschließend fährt der Bus de Linie 350 fast bis vor das Festivaltor. Übernachten kann man im Zelt im Garten befreundeter Buhlenberger, in begrenzter Anzahl mit Wohnmobil auf den Parkplätzen oder in Pensionen in Birkenfeld. An Verpflegung gibt es während der drei Festivaltage hausgemachtes Chili Con Carne, Nachos, Pommes, Würstchen vom Grill unter Regie der Rolling Cooks von Decker’s Team, Eis von der Birkenfelder Eiswerkstatt und vieles mehr. Am Sonntag wird das Angebot noch abgerundet von Kaffee und Kuchen. „Früh buchen, Tanzschuhe schnüren – und den Sommer im eigenen Hinterhof feiern“, raten die Veranstalter. „Buhlenberg sorgt für den Rest.“

i Auch die Schülerband Twenty2s ist mit von der Partie. Diana Grandmaire

Tickets gibt es online unter kv-buhlenberg.de sowie regional bis zum Donnerstag, 26. Juni, bei Edeka-Decker in Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach, im Café Vazzola Birkenfeld und im Salon Anne in Brücken. An den Festival-Tagen gibt es noch Tickets an der Tageskasse. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt, für Schüler, Studis und Ehrenamtskarteninhaber gibt es Ermäßigungen.