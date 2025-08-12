Die Feierlichkeiten zum 650. Geburtstag der kleinen Gemeinde Sonnschied sind von einem bunten Programm umrahmt worden. Es gab US-Oldtimer zu sehen und Produkte aus der Region zum Probieren. Ein Flohmarkt rundete den Tag ab.

Die 119 Einwohner Sonnschieds zeigten sich am Samstag gut vorbereitet auf ihren 650. Gemeinde-Geburtstag. Sonnschied zeigte sich von seiner besten Seite, die vielen Besucher aus umliegenden Gemeinden hat es gefreut. Ortsbürgermeister Michael Hermes konnte den Kreisbeigeordneten Holger Noss begrüßen, aber auch VG-Bürgermeister Uwe Weber.

Ein Dorfflohmarkt prägte das Dorfjubiläum. Aber auch sonst gab es ein abwechslungsreiches Programm, angefangen von einer Hüpfburg für die kleinen Festbesucher bis hin zu einer Ausstellung von US-amerikanischen Oldtimern, aber auch einigen kulinarischen Leckereien. Unter anderem servierte der Angelsportverein Bergen Backfisch-Burger.

i Der Startschuss zu einer Dorfbegehung mit Ortsbürgermeister Michael Hermes (5. von rechts) und VG-Chef Uwe Weber. Günter Weinsheimer

Auch das kleine Orgelkonzert mit der Organistin Annelie Kleinhans-Heylmann in der Kirche kam gut an. In drei Jahren soll dann 2028 der 300. Geburtstag der Sonnschieder Kirche gebührend gefeiert werden. Zum aktuellen Fest stand aber auch Livemusik auf dem Programm. Außerdem zeigten zwei Tanzgruppen, die Little Maniacs Cheerleader des Idarer Turnvereins und Highforest Dancers aus Sensweiler, ihr Können. Und die Auftritte begeisterten das Publikum.

i Zehn Höfe öffneten Tür und Tor zum Dorfflohmarkt. Günter Weinsheimer

Im Ort herrschte in zehn Höfen und Vorgärten Flohmarkt-Atmosphäre. Daran beteiligt hatte sich nicht nur das Antiquariat Gerlach, Franziska Maurer bot ihren eigenen Honig den Besuchern an. Monika Tittelbach und Christine und Erwin Poth verkauften zusätzlich selbst gebackene Bauernbrote. Aber es gab auch eine leckere Eisbowle. Frauen des Dorfes boten im Dorfgemeinschaftshaus Kaffee und 30 selbst gebackene Kuchen an. Bäckermeister Alfred Wenz aus Bundenbach spendierte zum Dorfjubiläum eine besondere „650“ als Kranzkuchen.

Michael Hermes freute sich, den ehemaligen Sonnschieder Bürger Hubert Geib zu begrüßen, der aus Elmshorn anreiste. „Insgesamt war es ein gelungenes Fest“, stellte Ortsbürgermeister Hermes fest. Er dankte den vielen freiwilligen Helfern: „Es dürfte es mehr solcher Feste geben, die auch der Dorfgemeinschaft dienen.“