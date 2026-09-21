Erfolgreiche fünfte Auflage
Sonnenberger Kürbisfest lockt mehr als 1500 Gäste an
Auch beim Aushöhlen der Kürbisse für das anstehende Halloween war viel los
Auch beim Aushöhlen der Kürbisse für das anstehende Halloween war viel los
Gerhard Müller

Auch die fünfte Auflage des Sonnenberger Kürbisfests war ein voller Erfolg – Landwirt und Initiator Benjamin Lommatzsch freute sich über die hervorragende Resonanz: Mehr als 1500 Gäste strömten auf den Acker.

Lesezeit 2 Minuten
Das Kürbisfest wird Jahr für Jahr immer größer und entwickelt sich zu einem Volksfest. Auch die fünfte Auflage, die der junge Landwirt Benjamin Lommatzsch auf seiner Ackerfläche unweit der Einfahrt nach Winnenberg veranstaltete, knüpfte nahtlos an die Erfolgsgeschichte der vergangenen vier Veranstaltungen an.
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