Wie sah eigentlich das alltägliche Leben aus – damals, als Oma und Opa jung waren? Wer sich diese Frage schon öfters gestellt hat, der kann sich ab dem 14. September im Landesmuseum Birkenfeld selbst ein Bild davon machen. Denn dann startet die Sonderausstellung „Als Großmutter modern war“ in den Räumen an der Friedrich-August-Straße 17. Zusammengestellt hat die Sonderausstellung Ricardo Domingos Rodrigues de Sousa, Student der Kunstgeschichte an der Universität Trier, gemeinsam mit Museumsleiter Hisso von Selle. „Es ist für mich als Student eine riesengroße Chance, mit dem Museumsteam zusammenzuarbeiten“, sagt der 23-Jährige. Die Ausstellung solle alle Generationen ansprechen. „Wenn zum Beispiel die Großmutter mit dem Enkel vor den Ausstellungsstücken steht, der Enkel rätselt und sie auflöst und dabei aus ihrem Leben erzählt, also Generationen zusammenkommen, haben wir das Ziel der Ausstellung erreicht“, fasst de Sousa zusammen.

Bei der Ausstellung soll auch gerätselt werden

Und zu rätseln gibt es einiges: Die allermeisten der Gegenstände stammen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ältere Stücke wie eine Kaffeemühle aus dem 19. Jahrhundert bilden die Ausnahmen. Bei allen allerdings handelt es sich im weitesten Sinne um Dinge, die im Haushalt oder für Ernte und Bearbeitung von Lebensmitteln genutzt wurden.

Und wer diese Zeit nicht erlebt hat, dem werden wohl einige Fragezeichen durch den Kopf schwirren. Zum Beispiel bei der Betrachtung eines Geräts, das auch direkt aus einem Fantasy-Film stammen könnte. Auf einem Metallgestell thront eine große silberne Kugel, die fast wie ein Auge aussieht, ein Schlauch ragt aus der Metallkugel, wo bei einem Auge die Pupille wäre, sticht ein Griff aus dem Gebilde hervor, der eine Tür ins Innere öffnet. Ratlos, was hier beschrieben wird? Genau darauf setzt die Sonderausstellung des Landesmuseums.

i Zu welchem Zweck könnte dieses für jüngere Generationen befremdlich anmutende Gerät wohl früher genutzt worden sein? Eine Antwort darauf bietet das Landesmuseum in einer neuen Sonderausstellung. Niels Heudtlaß

„Der Rätselspaß soll Teil des Erlebnisses sein“, sagt de Sousa. Das zeichne sich auch im Begleitheft ab, das Gästen beim Besuch der Ausstellung an die Hand gegeben wird, fügt von Selle hinzu. Denn bei einigen der Stücke findet sich im Heft zuerst nur die Frage, wozu der Gegenstand genutzt wurde, erst auf der nächsten Seite gibt es eine Antwort. „Wir möchten, dass die Besucher sich erst selbst Gedanken machen, miteinander ins Gespräch kommen, das Rätseln ist Teil des Erlebnisses“, sagt de Sousa. Eines der Exponate dürfe sogar von den Besuchern ausprobiert werden.

Von Lebensmittel bis zu Waschzubehör

Die Ausstellungsstücke hätten sich über die Jahre im Landesmuseum – über Privatspenden bis Haushaltsauflösungen erworben – angesammelt, sagt von Selle. Als Kurator habe de Sousa sich dann Gedanken über eine sinnvolle Zusammenstellung gemacht. Die verschiedenen Vitrinen sind nach Themenbereichen von Obst und Gemüse bis zum Waschen aufgeteilt. „Da wir Stücke aus verschiedenen Jahrzehnten präsentieren können, lässt sich hier gut ein Entwicklungsprozess von der Einzelproduktion zur Massenproduktion, von Handbetrieb zur Elektrik nachvollziehen“, erklärt de Sousa.

Zur Eröffnung der Sonderausstellung „Als Großmutter modern war“, die am 14. September ab 14 Uhr stattfindet, hat das Landesmuseum auch einen Flohmarkt organisiert. Interessierte können sich für einen Stand anmelden. Nach einer Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden des V ereins für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld, Tino Schmitt, wird Kurator Ricardo Domingos Rodrigues de Sousa in einer Eröffnungsrede in die Ausstellung einführen. Das Landesmuseum bietet Kaffee und Kuchen für die Besucher an.