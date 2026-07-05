Idar-Oberstein fieberte mit
Sommermärchen: Katze Tara gesund in Thüringen gelandet 
Tara ist munter bei ihrer Familie Thüringen angekommen.
Tara ist munter bei ihrer Familie Thüringen angekommen.
Sabrina Zakel

Ein Sommermärchen auf vier Pfoten gibt es nicht alle Tage: in Idar-Oberstein schon. Katze Tara ist nach ihrer Taxi-Tour wohlauf in Thüringen gelandet und nach neun Jahren mit ihrer Familie wiedervereint.  

Lesezeit 1 Minute
Im Fußball klappt es nicht, stattdessen gibt es in Idar-Oberstein ein Sommermärchen der anderen Art: Katzen-Seniorin Tara, die in der Idar-Obersteiner Rechstraße gefunden worden war, ist nach neunjähriger Abwesenheit gesund und munter bei ihren früheren Besitzern in Thüringen gelandet.

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