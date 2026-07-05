Idar-Oberstein fieberte mit Sommermärchen: Katze Tara gesund in Thüringen gelandet Vera Müller 05.07.2026, 09:44 Uhr

i Tara ist munter bei ihrer Familie Thüringen angekommen. Sabrina Zakel

Ein Sommermärchen auf vier Pfoten gibt es nicht alle Tage: in Idar-Oberstein schon. Katze Tara ist nach ihrer Taxi-Tour wohlauf in Thüringen gelandet und nach neun Jahren mit ihrer Familie wiedervereint.

Im Fußball klappt es nicht, stattdessen gibt es in Idar-Oberstein ein Sommermärchen der anderen Art: Katzen-Seniorin Tara, die in der Idar-Obersteiner Rechstraße gefunden worden war, ist nach neunjähriger Abwesenheit gesund und munter bei ihren früheren Besitzern in Thüringen gelandet.







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