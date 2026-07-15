Der Place de Warcq wird am Samstag wieder zum Epizentrum für eine große Fiesta: Michael Schug und seine Mitstreiter laden zur dritten Auflage der Spanischen Nächte nach Baumholder ein.
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Erneut lädt Visit Baumholder auf den Place de Warcq ein: Am Samstag, 18. Juli, kehrt mit der dritten Spanischen Nacht mediterranes Flair nach Baumholder zurück. Sommerliche Temperaturen, temperamentvolle Livemusik und kulinarische Spezialitäten runden einen Sommerabend unter freiem Himmel ab – und gemeinsam mit den Besuchern wird ab 18 Uhr auf dem Place de Warcq neben dem Regionalmuseum Goldener Engel wieder eine große spanische Fiesta gefeiert.