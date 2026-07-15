Spanische Nacht in Baumholder Sommerabend mit Musik, mediterranem Essen und Cocktails Sascha Saueressig 15.07.2026, 08:00 Uhr

i Am kommenden Samstag ist in Baumholder wieder zur dritten spanischen Nacht auf den Place de Warcq eingeladen. Michael Schug

Der Place de Warcq wird am Samstag wieder zum Epizentrum für eine große Fiesta: Michael Schug und seine Mitstreiter laden zur dritten Auflage der Spanischen Nächte nach Baumholder ein.

Erneut lädt Visit Baumholder auf den Place de Warcq ein: Am Samstag, 18. Juli, kehrt mit der dritten Spanischen Nacht mediterranes Flair nach Baumholder zurück. Sommerliche Temperaturen, temperamentvolle Livemusik und kulinarische Spezialitäten runden einen Sommerabend unter freiem Himmel ab – und gemeinsam mit den Besuchern wird ab 18 Uhr auf dem Place de Warcq neben dem Regionalmuseum Goldener Engel wieder eine große spanische Fiesta gefeiert.







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