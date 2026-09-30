Sexueller Übergriff TV-Thema 
Soldatin in Artillerieschule Idar-Oberstein gewürgt
Statt Kameradschaft erleben Soldatinnen bei der Bundeswehr immer wieder Diskriminierung und sexuelle Übergriffe. Eine Soldatin s
Statt Kameradschaft erleben Soldatinnen bei der Bundeswehr immer wieder Diskriminierung und sexuelle Übergriffe. Eine Soldatin schildert in der TV-Doku ihre Erlebnisse in Idar-Oberstein.
SWR

Eine Soldatin, die an der Artillerieschule in Idar-Oberstein stationiert war, schildert in einer TV-Doku der ARD unter Tränen von einem massiven sexuellen Übergriff in der Kaserne. Die junge Frau hatte Todesangst.

Lesezeit 2 Minuten
„Belästigt. Gemobbt. Missbraucht. Soldatinnen in Gefahr?“: So lautet der Titel der Dokumentation des ARD-Politikmagazins „Report Mainz“, die am Dienstagabend im TV zu sehen war. Mittendrin: Laura Gille, die unter Tränen sehr offen und bewegend ihre Erlebnisse in der Artillerieschule Idar-Oberstein schildert.
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