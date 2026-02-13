Bundeswehr-Standort im Fokus
Soldaten in Idar-Oberstein stehen in der Schusslinie
Eine Panzerhaubitze 2000 schießt auf dem Gelände der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein. Rund 3000 Soldaten nehme
Eine Panzerhaubitze 2000 schießt auf dem Gelände der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein. Rund 3000 Soldaten nehmen dort jährlich an Lehrgängen teil.
Boris Roessler/dpa

Rechtsextremismus und Vorfälle, die der Neonazi-Szene zuzuordnen sind, führen auch zum Bundeswehrstandort Idar-Oberstein. Was ist dran an den Vorwürfen, die ein SWR-Bericht aufgeworfen hat? 

Ermittlungen gegen einen ehemaligen Soldaten laufen, Spuren mit Blick auf das rechtsextreme „Sonderkommando 1418“ (eine Neonazi-Chatgruppe, die von Herbst 2019 bis Februar 2020 aktiv war) führten auch nach Idar-Oberstein, rassistische Beleidigung: Der SWR lieferte am Mittwoch einen Beitrag zu einem komplexen Thema, lässt aber auch viele Fragen offen.

