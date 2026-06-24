Unfall bei der Bundeswehr
Soldat wird auf Truppenübungsplatz tödlich verletzt
Am Dienstagnachmittag ist ein Soldat auf dem Truppenübungsplatz Baumholder tödlich verunglückt.
Am Dienstagnachmittag ist ein Soldat auf dem Truppenübungsplatz Baumholder tödlich verunglückt.
Gerhard Müller

Auf dem Truppenübungsplatz Baumholder ist am Dienstag ein Soldat tödlich verunglückt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun.

Lesezeit 1 Minute
Ein 62-jähriger Berufssoldat ist am Dienstagnachmittag auf dem Truppenübungsplatz Baumholder tödlich verunglückt. Der Soldat der Artillerieschule befand sich gegen 16 Uhr im Zuge eines Ausbildungsvorhabens auf dem Übungsgelände, als sich ein zuvor abgestellter geländegängiger Greenliner (Nachfolger des Mercedes Wolf-Geländefahrzeugs) plötzlich in Bewegung setzte und ihn überrollte.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren