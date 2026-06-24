Auf dem Truppenübungsplatz Baumholder ist am Dienstag ein Soldat tödlich verunglückt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun.
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Ein 62-jähriger Berufssoldat ist am Dienstagnachmittag auf dem Truppenübungsplatz Baumholder tödlich verunglückt. Der Soldat der Artillerieschule befand sich gegen 16 Uhr im Zuge eines Ausbildungsvorhabens auf dem Übungsgelände, als sich ein zuvor abgestellter geländegängiger Greenliner (Nachfolger des Mercedes Wolf-Geländefahrzeugs) plötzlich in Bewegung setzte und ihn überrollte.