Gefallener aus Idar-Oberstein Soldat Alfred Dahlheimer: Angehörige gesucht Peter Bleyer 10.10.2026, 06:00 Uhr

i Gesucht werden Angehörige eines deutschen Soldaten, genauer gesagt: eines Idar-Obersteiners. Sein Name ist Alfred Dahlheimer. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge/Zineb Ayyadi

Wer kennt den Idar-Obersteiner Soldaten Alfred Dahlheimer? Das fragt der Dresdner Manfred Eul. Seine Recherchen haben dazu geführt, dass 2021 in der Ukraine die Gebeine von 62 Wehrmachtssoldaten gefunden wurden. Nun sucht er nach Angehörigen.

Fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, im Herbst 2021, werden in einem ukrainischen Dorf namens Nowi Petriwzi, nahe einer kleinen Kapelle, die Gebeine von 62 Wehrmachtssoldaten gefunden. Darunter die Überreste von Georg Eul, dessen Sohn Manfred nach langer Recherche den entscheidenden Hinweis lieferte.







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