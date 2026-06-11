Rückweiler und Rohrbach feiern
So wird auf der Heide die Kirmes gefeiert
Im Vorjahr unterhielt der Musikverein Heide in Rückweiler sonntags die Kirmesgäste.
Im Vorjahr unterhielt der Musikverein Heide in Rückweiler sonntags die Kirmesgäste.
Benjamin Werle

In Rückweiler und Rohrbach wird traditionell am selben Wochenende Kirmes gefeiert. Während in Rückweiler Andreas Schwan erstmals die Organisation übernommen hat, ist im Nachbarort in bewährter Weise die Feuerwehr verantwortlich. 

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. Die Heidegemeinden Rückweiler und Rohrbach feiern am Wochenende zeitgleich Kirmes. Auf dem Programm stehen dann wieder Musik, Imbiss, Kinderspiele und ein Bouleschnupperkurs. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und Sonnenschein. Beide Feste finden im Freien statt.

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