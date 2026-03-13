Bei den Edeka-Decker-Filialen können Kunden ihre Pfandbons spenden. Im vierten Quartal 2025 gingen die Spenden an die Stolperstein und Ruanda AG am Gymnasium Birkenfeld und die Stefan-Morsch-Stiftung. Was die Empfänger mit dem Geld umsetzen können.
Lesezeit 3 Minuten
Die Edeka-Decker-Märkte in Hoppstädten-Weiersbach und Birkenfeld haben vor sechs Jahren Spendenboxen an den Leergutautomaten installiert. Inzwischen können die Kunden auf dem Display der Automaten entscheiden, ob sie ihren Leergutbetrag direkt als Spende verbucht haben möchten oder sie den Leergutbon an der Kasse gegen Bargeld einlösen wollen.