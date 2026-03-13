Leergutaktion Edeka Decker So werden die Leergutspenden in Birkenfeld genutzt Niels Heudtlaß 13.03.2026, 14:00 Uhr

i In der Partnerschaft mit einer Schule in Kabare in Ruanda engagiert sich die Ruanda Schülervertretung am Gymnasium Birkenfeld, auch sie erhielt Spenden aus der Edeka Leergutaktion. Gymnasium Birkenfeld

Bei den Edeka-Decker-Filialen können Kunden ihre Pfandbons spenden. Im vierten Quartal 2025 gingen die Spenden an die Stolperstein und Ruanda AG am Gymnasium Birkenfeld und die Stefan-Morsch-Stiftung. Was die Empfänger mit dem Geld umsetzen können.

Die Edeka-Decker-Märkte in Hoppstädten-Weiersbach und Birkenfeld haben vor sechs Jahren Spendenboxen an den Leergutautomaten installiert. Inzwischen können die Kunden auf dem Display der Automaten entscheiden, ob sie ihren Leergutbetrag direkt als Spende verbucht haben möchten oder sie den Leergutbon an der Kasse gegen Bargeld einlösen wollen.







Artikel teilen

Artikel teilen