So übt die Feuerwehr an Schrottautos den Ernstfall

Wenn die Feuerwehr beim landesweiten Übungstag ihren Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall trainiert, müssen natürlich auch Unfallkarossen dabei sein. Doch woher bekommt man sie eigentlich, wenn man sie für eine passende Kulisse benötigt?

Anlässlich des landesweiten Übungstags trainierten die Feuerwachen 3 und 4 die umfangreiche Abarbeitung eines größeren Verkehrsunfalls. Möglich wurde die aufwendige Übung vor allem durch die Unterstützung der Firma KOC.

Wie Frank Knapp, stellvertretender Wehrleiter der Stadt, berichtet, stellt der Autoverwerter der Feuerwehr die benötigten Fahrzeuge kostenfrei zur Verfügung.