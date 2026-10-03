Unfallkulisse aufgebaut
So übt die Feuerwehr an Schrottautos den Ernstfall
Feuerwehren proben einen schweren Einsatz: Wenn ein Verkehrsunfall simuliert wird, muss auch die Kulisse stimmen. Schrottreife A
Feuerwehren proben einen schweren Einsatz: Wenn ein Verkehrsunfall simuliert wird, muss auch die Kulisse stimmen. Schrottreife Autos lie
Christian Schulz. Hosser

Wenn die Feuerwehr beim landesweiten Übungstag ihren Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall trainiert, müssen natürlich auch Unfallkarossen dabei sein. Doch woher bekommt man sie eigentlich, wenn man sie für eine passende Kulisse benötigt?

Lesezeit 1 Minute
Anlässlich des landesweiten Übungstags trainierten die Feuerwachen 3 und 4 die umfangreiche Abarbeitung eines größeren Verkehrsunfalls. Möglich wurde die aufwendige Übung vor allem durch die Unterstützung der Firma KOC. Wie Frank Knapp, stellvertretender Wehrleiter der Stadt, berichtet, stellt der Autoverwerter der Feuerwehr die benötigten Fahrzeuge kostenfrei zur Verfügung.
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