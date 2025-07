Ursprünglich hatte die Verbandsgemeinde Birkenfeld vor dem Bau rund 3,6 Millionen Euro für das Feuerwehrhaus in Birkenfeld veranschlagt. Doch innerhalb der fünfjährigen Bauzeit wurde das neue Gerätehaus zur Problembaustelle. Unter anderem einem Munitionsfund aus dem Zweiten Weltkrieg, einem Wasserschaden und einer 163 Positionen zählenden Mängelliste, die noch vor Einzug der VG-Feuerwehr Ende 2021 erstellt wurde, verdankt das Feuerwehrhaus diesen Ruf – rund 15 Jahre war das Gebäude vor Baubeginn in Planung. Unter den 163 Mängeln befinden zahlreiche, die durch Fehler am Bau oder falsche Planung entstanden sind.

Die gesamten Kosten für das Birkenfelder Feuerwehrhaus belaufen sich nach aktuellem Stand auf rund 5,1 Millionen Euro, wie die Verbandsgemeindeverwaltung nun mitteilt. Die Gesamtkosten setzen sich aus Baukosten inklusive Planung in den Jahren 2012 bis 2024 in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro und Kosten für Einrichtung und Ausstattung in den Jahren 2012 bis 2023 von rund 470.000 Euro zusammen. Eine Differenz von rund 1,5 Millionen Euro im Vergleich zu den ursprünglich durch die Verbandsgemeinde geplanten Kosten.

Außenanlage und Nebengebäude gehörten nicht zur ersten Planung

Das liege allerdings auch daran, dass sich die Planung über die Zeit verändert habe. Rund 450.000 Euro an Mehrkosten fielen allein durch nötige Anpassungen in der Planung an. Das Nebengebäude (Baukosten: rund 255.000 Euro) zum Beispiel war in den ursprünglichen Plänen noch nicht vorhanden. Die Außenanlage (500.000 Euro) kam ebenfalls erst später hinzu. Auch die Entsorgung der Kampfmittel (rund 65.000 Euro) aus dem Zweiten Weltkrieg, die während des Baus gefunden wurden, verursachte unvorhersehbare Mehrkosten.

Einige der zusätzlichen Kosten, die durch Mängel entstanden, mussten nicht oder nicht vollständig durch die Verbandsgemeinde getragen werden. Die Kosten für eine der größten Baustellen in der Mängelliste, den Austausch des Estrichs in der Waschhalle (rund 16.000 Euro), habe nach einem Vergleich der Architekt übernommen, wie die VG mitteilt. Die Fliesenarbeiten im Schwarzbereich (rund 18.000 Euro) seien nicht in Rechnung gestellt worden. Für den Austausch der fälschlicherweise angebrachten Jalousien durch Rollladen hätten sich VG und Architekt die Materialkosten (rund 6000 Euro) gleichermaßen aufgeteilt – den Arbeitsaufwand habe die durchführende Firma nicht in Rechnung gestellt. Mängel wie die Beseitigung von abgeplatztem Putz, Nachbesserung von Türabdichtungen, Erneuerung von Silikonfugen und das Schließen von Bohrlöchern seien im Rahmen der Gewährleistung ohne Kosten für die Verbandsgemeinde beseitigt worden.

Welche weiteren Kosten auf die VG Birkenfeld zukommen

Doch auch jetzt werden in Sachen Feuerwehrhaus wohl noch weitere Kosten auf die Verbandsgemeinde zukommen. Zum Beispiel im Fall der neuen Lüftungsanlage für den Schwarzbereich. Im Schwarzbereich wird Ausrüstung, die nach einem Brand durch Ruß und andere bei Feuer entstehende Stoffe belastet ist, gelagert und gereinigt. Durch Hautreizungen, belegte Zungen und Halsschmerzen bei den Feuerwehrleuten fiel auf, dass die dort angebrachte zu kleine Lüftungsanlage ihrer Aufgabe nicht gewachsen war. Rund 48.000 Euro kostet eine zusätzliche Lüftungsanlage nach Angaben der Verbandsgemeinde.

Ebenfalls noch nicht in den 5,1 Millionen Euro enthalten ist die Klimatisierung des Schulungsraums, für die die Verbandsgemeinde die Kosten auf 30.000 Euro schätzt.

Im Fall des mangelhaften Bodens in der Fahrzeughalle steht noch nicht fest, wer die Kosten zu tragen hat oder wie hoch diese ausfallen werden. „Es wurden Probestücke aus dem Boden entnommen, die durch einen Gutachter geprüft werden müssen“, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit.