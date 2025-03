So könnte das Birkenfelder Freibad in Zukunft aussehen

Birkenfeld. Die VG-Werke planen, das Freibad in Birkenfeld zu sanieren. Dabei könnte sich auch etwas am bisherigen Angebot des Schwimmbads ändern. Zwar habe der Betreiber, die VG-Werke, über die vergangenen Jahre immer wieder Nachbesserungen vorgenommen, doch es gebe Bedarf für eine groß angelegte Sanierung, teilt der stellvertretende Werkleiter Torsten Gnad mit. „Die Beckenfolie hat eine Haltbarkeit von rund 20 Jahren, sie liegt in unseren Becken nun schon seit 22 Jahren.“ Für eine erste Machbarkeitsstudie, Bedarfsanalyse und Ideensammlung hat die VG Birkenfeld die Firma Famis aus Saarbrücken beauftragt. Das Planungsbüro bringt Erfahrung in Sachen Freibäder mit und zeichnet sich unter anderem für die Planungsleistungen des Schaumbergbads in Tholey, des Freibads und Hallenbads in Wittlich und des Freibads in Ottweiler verantwortlich.

Sanierung von Sprungturm und Becken vorgesehen

Ziel von Farmis sei es, die VG-Werke in die Lage zu versetzen, eine Grundsatzentscheidung über die weitere Nutzung des bestehenden Freibades zu treffen und ein zukunftsorientiertes Sanierungskonzept zu erarbeiten, wie die Firma in ihrer vorgelegten Bedarfsanalyse schreibt.

Dazu hat das Planungsbüro dem Werkausschuss der VG Birkenfeld bereits vier mögliche Sanierungsvarianten vorgelegt. „Da sind allerdings noch ganz viele Punkte offen, es ist eher ein erster unkonkreter Aufschlag“, sagt VG-Bürgermeister Matthias König. Es handle sich sozusagen eher um eine Sammlung von Ideenanstößen. 

In der ersten Variante bleibt die bisherige Größe der Wasserfläche von 1455 Quadratmetern erhalten. Die Folienauskleidung der Becken wird lediglich erneuert. Auch die Badewassertechnik wie Messgeräte und Pumpen ist für eine Teilsanierung vorgesehen. Der Beckenkopf wird in dieser Variante ebenfalls ausgebessert. Der Sprungturm soll erhalten bleiben und kriegt eine Betonsanierung, einen Schutzanstrich sowie ein neues Geländer spendiert. Auch das Kinderbecken soll erneuert und mit frischen Spielgeräten, etwa einer Rutsche oder Wasserspeiern ausgestattet werden.

Außerdem umgebaut werden sollen die Sanitäranlagen, einschließlich eines Wickelraums sowie einer barrierefreien Dusche und Toilette. Für die Mitarbeiter des Freibads soll ein Personalraum geschaffen werden. Auch eine Teilsanierung des Küchenbereichs im Freibad-Kiosk ist vorgesehen. Die Zahl der Spinde soll reduziert werden. „Aktuell werden nie alle Spinde genutzt“, sagt Gnad. Eine Teilsanierung der Rohrleitungen unter der Erde ist ebenfalls geplant. Kosten würde die Sanierung in dieser Variante schätzungsweise rund 4,1 Millionen Euro.

Bei der Minimalvariante muss der Sprungturm weichen

Die zweite vorgestellte Sanierungsvariante unterscheidet sich nur in einem Punkt ausschlaggebend von der ersten Variante: Statt einer Beckenfolie würden die Becken hier mit Edelstahl ausgekleidet werden. Auch das Kinderbecken würde als Edelstahlbecken neu entstehen. Kosten würde die Sanierung dann allerdings 5,9 Millionen Euro – das ist damit die teuerste der vier Varianten. Die Auskleidung der Becken mit Edelstahl führe Gnad zufolge zu einer längeren Haltbarkeit und weniger Nachbesserungsbedarf.

Preiserhöhung geplant

Um 50 Cent soll sich der Preis für Tageskarten für das Birkenfelder Freibad in diesem Jahr erhöhen. Das empfiehlt der Werkausschuss bei einer Enthaltung dem VG-Rat. Statt 4,50 Euro zahlen Erwachsene also bald 5 Euro, Jugendliche und Schüler zahlen 3,50 statt wie bisher 3 Euro. Die Erhöhung betrifft alle Besuchergruppen. Bei den Saisonkarten bedeutet das eine Erhöhung von rund 10 Euro pro Besuchergruppe. Stadtbürgermeister und Werkausschussmitglied Hans-Peter Lampel (SPD) schlug vor, eine ermäßigte Familienkarte auch als Tageskarte anzubieten. Dieser Vorschlag wurde vorerst nicht in den Beschluss aufgenommen. 2023 wurden zuletzt die Preise für das Birkenfelder Freibad erhöht.

Auch in Variante drei ist eine Edelstahlverkleidung vorgesehen. Allerdings soll hier die Wasserfläche erheblich verkleinert werden. So würden rund 35 Prozent des Schwimmerbeckens auf der Beckenseite in Richtung Kiosk entfernt werden. Die Wasserfläche des Birkenfelder Freibads würde sich so auf 1092 Quadratmeter verkleinern. „Die Wasserfläche zu verringern, führt auch zu geringeren Energiekosten“, sagt Gnad. Ansonsten sind ähnliche Sanierungsmaßnahmen wie in den anderen Varianten vorgesehen. Kostenpunkt dieser Variante: 5,8 Millionen Euro.

Die Variante vier ist als sogenannte Minimalvariante geplant. Hier wird nicht nur die Wasserfläche des Schwimmerbeckens neben dem Sprungturm reduziert, sondern der Sprungturm fällt ebenfalls komplett weg. 852 Quadratmeter Wasserfläche würde das Freibad Birkenfeld seinen Besuchern dann noch bieten, eine Reduzierung um rund 42 Prozent. Auch hier ist eine Verkleidung der Becken mit Edelstahl geplant. Kosten würde diese Maßnahme rund 5,5 Millionen Euro.

Schulen sollen in Planung eingebunden werden

Was jedoch in der Vorlage der Firma Famis fehlt, sind die Beckenlängen, die bei den Varianten mit Wasserflächenreduzierung übrig bleiben. Das merkte auch Werkausschussmitglied Joachim Jung (LUB) kritisch an. Außerdem sei ihm die Aufgabenstellung an das Planungsbüro zu dünn. „Wir müssen die Schulen einbinden, um eine Planung zu erstellen, die auch dem Lehrauftrag und nicht nur einem Spaßbad gerecht wird“, merkt Jung an. Denn die aktuell im Vergleich zu anderen Freibädern langen Schwimmerbahnen, seien hier ein Vorteil. Die Werke wollen die Schulen in die Planung einbeziehen, verspricht Gnad. „Die Schulen aus Idar-Oberstein kommen in unser Freibad aufgrund der langen Bahnen“, fügt er hinzu.

Insgesamt handele es sich um eine erste Ideensammlung, sagt der stellvertretende Werkleiter. Die Kosten seien aber selbst in der günstigsten Variante hoch. „Eine Frage der späteren Planung wird auf jeden Fall sein: Was brauchen wir wirklich und was ist Luxus?“ Auch bei der Durchführung der Sanierung gebe es noch viele offene Fragen: „Die beste Bauzeit ist auch die beste Badezeit, deswegen muss geschaut werden, was im laufenden Betrieb umgesetzt werden kann“, sagt Gnad. Zumindest eine Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz stehe aber bereits im Raum.