Erleichterung bei den Leichtathleten im Kreis, aber auch bei den drei Schulen in Weierbach: Dank einer privaten Großspende nehmen die Planungsarbeiten für die Sanierung des Sportgeländes „Auf der Bein“ endlich Fahrt auf.
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Der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) des Kreises hat in seiner jüngsten Sitzung die Entwurfsplanung für die Sanierung des Sportgeländes „Auf der Bein“ in Idar-Oberstein auf den Weg gebracht. Die Mitglieder votierten ohne Gegenstimme dafür, das Planungsbüro L.