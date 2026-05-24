Grünes Licht für die Planung So geht es beim Sportgelände „Auf der Bein“ weiter Stefan Conradt 24.05.2026, 10:00 Uhr

i Das Sportgelände im Schulzentrum "Auf der Bein" in Weierbach wird endlich saniert. Wenn alles gut läuft, könnte noch im Herbst mit den Bauarbeiten begonnen werden, hofft die Kreisverwaltung. Stefan Conradt

Erleichterung bei den Leichtathleten im Kreis, aber auch bei den drei Schulen in Weierbach: Dank einer privaten Großspende nehmen die Planungsarbeiten für die Sanierung des Sportgeländes „Auf der Bein“ endlich Fahrt auf.

Der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) des Kreises hat in seiner jüngsten Sitzung die Entwurfsplanung für die Sanierung des Sportgeländes „Auf der Bein“ in Idar-Oberstein auf den Weg gebracht. Die Mitglieder votierten ohne Gegenstimme dafür, das Planungsbüro L.







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