Ein Einsatz in Idar-Oberstein erschüttert Feuerwehr und Rettungsdienst: Eindrücke, die nachgehen, und das Bewusstsein, trotz aller Anstrengungen machtlos gewesen zu sein. Nachsorgegespräche sollen die psychische Last lindern.
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Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Wochenende die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Idar-Oberstein tief erschüttert. Ein 27-jähriger Mann verlor dabei sein Leben, ein beteiligtes Fahrzeug brannte vollständig aus. Solche Einsätze gehören zwar zum Beruf der Rettungskräfte dazu, doch dieser wird vielen noch lange im Gedächtnis bleiben.