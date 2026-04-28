Todesfahrt bei Idar-Oberstein
So gehen Rettungskräfte mit Tragödien und Tod um
Rettungskräften bieten sich teils schreckliche Bilder, wenn sie zu einem Unfallort kommen. Wie gehen sie damit um?
Rettungskräften bieten sich teils schreckliche Bilder, wenn sie zu einem Unfallort kommen. Wie gehen sie damit um?
Hosser

Ein Einsatz in Idar-Oberstein erschüttert Feuerwehr und Rettungsdienst: Eindrücke, die nachgehen, und das Bewusstsein, trotz aller Anstrengungen machtlos gewesen zu sein. Nachsorgegespräche sollen die psychische Last lindern.

Lesezeit 2 Minuten
Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Wochenende die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Idar-Oberstein tief erschüttert. Ein 27-jähriger Mann verlor dabei sein Leben, ein beteiligtes Fahrzeug brannte vollständig aus. Solche Einsätze gehören zwar zum Beruf der Rettungskräfte dazu, doch dieser wird vielen noch lange im Gedächtnis bleiben.

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