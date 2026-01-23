Prunksitzungen, Umzüge und ein großes Angebot für Kinder: Während der fünften Jahreszeit wird in der Region wieder einiges geboten. Das sind die närrischen Highlights in der VG Birkenfeld.
In der VG Birkenfeld sind in der Zeit bis Rosenmontag, 16. Februar, und auch danach zahlreiche Karnevalsveranstaltungen geplant. Wer möglichst viel mitnehmen möchte, kann schnell den Überblick verlieren. Diese Veranstaltungen sollten eingefleischte Karnevalsfans in der Region nicht verpassen.