Fastnacht in der VG Birkenfeld
So feiert die VG in diesem Jahr Karneval
Eines der großen Highlights der Karnevalszeit in der VG Birkenfeld ist der Nachtumzug in der Kreisstadt.
Gerhard Ding

Prunksitzungen, Umzüge und ein großes Angebot für Kinder: Während der fünften Jahreszeit wird in der Region wieder einiges geboten. Das sind die närrischen Highlights in der VG Birkenfeld. 

In der VG Birkenfeld sind in der Zeit bis Rosenmontag, 16. Februar, und auch danach zahlreiche Karnevalsveranstaltungen geplant. Wer möglichst viel mitnehmen möchte, kann schnell den Überblick verlieren. Diese Veranstaltungen sollten eingefleischte Karnevalsfans in der Region nicht verpassen.

