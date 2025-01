Konzert in Langweiler So energiegeladen wie Mick Jagger Kurt Knaudt 20.01.2025, 17:00 Uhr

Die Bigband Unlimited begeisterte das Publikum in der ausverkauften Kapelle des Klosterhotels Marienhöh.

{element} Langweiler. So voll sei die Kapelle des Klosterhotels Marienhöh in Langweiler seit den Kirchweihfesten seiner Kindheit nicht mehr gewesen, meinte Johannes Kuhn in seiner Begrüßung zum Neujahrskonzert der Bigband Unlimited aus Simmern. Der ehemalige Software-Unternehmer, der vor rund fünf Jahren in seine Heimat zurückgekehrt ist, hatte den Auftritt an diesem besonderen Ort ermöglicht, an dem er selbst einst Messdiener gewesen war.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen