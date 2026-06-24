Rekordtemperaturen erwartet So bereitet sich das RockIN Buhlo auf die Hitze vor Niels Heudtlaß 24.06.2026, 12:07 Uhr

i Die Vorbereitungen für das Musik-Festival in Buhlenberg am Wochenende laufen bereits auf Hochtouren. Der Kulturverein richtet sich auch auf die Hitze ein. Kulturverein Buhlenberg

Mehrere Events in Deutschland wurden aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen am Wochenende abgesagt. Das Festival in Buhlenberg will der Hitze trotzen. Der Beginn am kühleren Abend macht es möglich. Welche Vorkehrungen die Veranstalter treffen.

Das RockIn Buhlo des Buhlenberger Kulturverein findet an diesem Wochenende, 26. und 27. Juni, wie geplant statt, teilt der Vereinsvorsitzende Michel Grandmaire mit.In ganz Deutschland werden für das Wochenende geplante Festivals abgesagt – vom „Alaaf im Pott – Ab in die Sonne“ in Oberhausen bis zum SR Ferien Open Air Dillingen im benachbarten Saarland.







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