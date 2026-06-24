Mehrere Events in Deutschland wurden aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen am Wochenende abgesagt. Das Festival in Buhlenberg will der Hitze trotzen. Der Beginn am kühleren Abend macht es möglich. Welche Vorkehrungen die Veranstalter treffen.
Lesezeit 3 Minuten
Das RockIn Buhlo des Buhlenberger Kulturverein findet an diesem Wochenende, 26. und 27. Juni, wie geplant statt, teilt der Vereinsvorsitzende Michel Grandmaire mit.In ganz Deutschland werden für das Wochenende geplante Festivals abgesagt – vom „Alaaf im Pott – Ab in die Sonne“ in Oberhausen bis zum SR Ferien Open Air Dillingen im benachbarten Saarland.