Kunst in Idar-Oberstein Skulptur soll Fußballern Treffsicherheit geben Thomas Brodbeck 03.11.2026, 12:00 Uhr

i Stolz sind sie alle auf die neue Holzskulptur auf der Klopp. Zu sehen sind (von links) Torben Maxmini, Kapitän der Fußballmannschaft SpVgg Nahbollenbach, Helmut Franzmann, Offene Gruppen Nahbollenbach, daneben der Künstler Matzi Müller. Auf der rechten Seite Dennis Schug, stellvertretender Kapitän SpVgg, Peter Schupp, Sprecher der Offenen Gruppe, Hans Jürgen Noss, ehemaliger Landtagsabgeordneter, und Lothar Lenz, Verinsvertreter SpVgg. Thomas Brodbeck

Die neue Skulptur des Idar-Obersteiner Künstlers Matzi Müller widmet sich ganz dem Sportverein SpVgg Nahbollenbach. Sie ist ein Zeichen der Freundschaft und soll den Kickern Zuversicht verleihen.

Der Weg zum Sportplatz in Nahbollenbach ist seit dem vergangenen Wochenende um eine Attraktion reicher. Bei bestem Herbstwetter wurde am Samstag, 31. Oktober, eine neue Holzskulptur des bekannten Künstlers Matzi Müller feierlich eingeweiht. Mehr als 50 Gäste ließen es sich nicht nehmen, bei strahlendem Sonnenschein Zeugen dieses besonderen Moments zu werden.







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