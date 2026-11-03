Die neue Skulptur des Idar-Obersteiner Künstlers Matzi Müller widmet sich ganz dem Sportverein SpVgg Nahbollenbach. Sie ist ein Zeichen der Freundschaft und soll den Kickern Zuversicht verleihen.
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Der Weg zum Sportplatz in Nahbollenbach ist seit dem vergangenen Wochenende um eine Attraktion reicher. Bei bestem Herbstwetter wurde am Samstag, 31. Oktober, eine neue Holzskulptur des bekannten Künstlers Matzi Müller feierlich eingeweiht. Mehr als 50 Gäste ließen es sich nicht nehmen, bei strahlendem Sonnenschein Zeugen dieses besonderen Moments zu werden.