Löschaufsätze für Ford Ranger
Skid Units helfen schnell bei Waldbränden
Wehrleiter Marco Braun führt den Vertretern des Waldbauvereins und VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser mit einem Sprühstrahl vor, wie bei einem Waldbrand mit wenig Wasser viel erreicht werden kann.
Sascha Saueressig

Der Waldbauverein im Kreis Birkenfeld finanziert zwei spezielle Elemente für die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden, die mit den geländegängigen Ford Ranger der Wehren in Birkenfeld und Berschweiler schnell zum Einsatz gebracht werden.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld haben mit Unterstützung des Waldbauvereins Birkenfeld zwei sogenannte Skid Units angeschafft, die als Zusatzmodul auf die beiden Ford Ranger der Wehren für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden in schwer zugänglichem Gelände aufgerüstet werden können.

