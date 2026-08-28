Der Kreis Birkenfeld bekommt in den Verbandsgemeinden und der Stadt Idar-Oberstein zahlreiche neue Sirenen. Pro Stück kostet dies bis zu 37.000 Euro. Das Geld kommt komplett aus den Fördermitteln Sondervermögen.
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In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses (KA) wurde neben der Realisierung eines Katastrophenschutzzentrums in der Heinrich-Hertz-Kaserne auch der weitere Ausbau des flächendeckenden Sirenenwarnnetzes im Nationalparklandkreis beschlossen: Danach sollen 17 Sirenen in der VG Baumholder, 44 in der VG Birkenfeld, 59 in der VG Herrstein-Rhaunen und 28 in Idar-Oberstein errichtet werden.