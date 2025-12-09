Singender Nikolaus und Rentiere verzücken Kinder

Santa-Shots, Weihnachtsfotos fürs Familienalbum sowie Tanz- und Musikauftritte: Der Birkenfelder Weihnachtsmarkt hatte in diesem Jahr wieder einiges zu bieten. Das Highlight erwartete Besucher jedoch ganz zum Schluss am Montagabend.
Der Weihnachtsmarkt in Birkenfeld ist an seinem letzten Tag, dem Montag, 8. Dezember, von den Regenschauern in der Region nicht verschont geblieben. Regenschirme dominierten das Bild zwischen den hell erleuchteten Ständen auf dem Kirchplatz der Kreisstadt.