Weihnachtsmarkt in Birkenfeld Singender Nikolaus und Rentiere verzücken Kinder Niels Heudtlaß 09.12.2025, 19:00 Uhr

i Das Highlight des Weihnachtsmarkts in Birkenfeld: Ein singender Nikolaus mit Rentieren. Niels Heudtlaß

Santa-Shots, Weihnachtsfotos fürs Familienalbum sowie Tanz- und Musikauftritte: Der Birkenfelder Weihnachtsmarkt hatte in diesem Jahr wieder einiges zu bieten. Das Highlight erwartete Besucher jedoch ganz zum Schluss am Montagabend.

Der Weihnachtsmarkt in Birkenfeld ist an seinem letzten Tag, dem Montag, 8. Dezember, von den Regenschauern in der Region nicht verschont geblieben. Regenschirme dominierten das Bild zwischen den hell erleuchteten Ständen auf dem Kirchplatz der Kreisstadt.







Artikel teilen

Artikel teilen