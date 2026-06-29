Nach Einsatz in Idar-Oberstein Sind Schaulustige ein Problem im Kreis Birkenfeld? Niels Heudtlaß 29.06.2026, 18:00 Uhr

i In Idar-Oberstein behinderten Schaulustige einen Polizeieinsatz - gibt es ein Gafferproblem im Kreis Birkenfeld? Christoph Soeder. picture alliance/dpa

Die Polizei nahm bei einem Großeinsatz in Idar-Oberstein einen Mann mit Druckluftgewehr fest – Schaulustige behinderten den Einsatz. Ein Einzelfall oder behindern Menschen im Kreis häufiger Einsätze? Das sagen Rettungskräfte und Feuerwehr.

Schaulustige haben bei einem Großeinsatz der Polizei in Idar-Oberstein am Mittwoch, 24. Juni, die Einsatzkräfte behindert. Eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen im Stadtteil Oberstein rief die Polizei auf den Plan. In großer Zahl auftretend konnten sie einen Tatverdächtigen, der nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit einem Druckluftgewehr hantierte und möglicherweise schoss, schnell festnehmen.







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