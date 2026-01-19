Anbau an DGH in Berschweiler Signal für Teilhabe und bürgerschaftliches Miteinander 19.01.2026, 18:00 Uhr

i Der Saal über dem Feuerwehrgerätehaus wird als Gemeindesaal erweitert und modernisiert. Benjamin Werle

Im Mai 2024 startete das Bauprojekt, den Saal des Dorfgemeinschaftshauses über der Feuerwehr in Berschweiler zu modernisieren und zugleich barrierefrei erreichbar zu machen. Nun nähern sich die Bauarbeiten dem Ende.

Der Anbau am Dorfgemeinschaftshaus Berschweiler schreitet voran. Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung Mitte November weitere Arbeiten vergeben hat. So erhielt die Firma Kloos Bau im Zuge des barrierefreien Anbaus zusätzlich erforderlichen Arbeiten am Aufzugsschacht sowie an Teilen der Dachkonstruktion.







