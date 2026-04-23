Leisel unterschreibt nicht Siesbacher Windräder-Route: So reagieren die Nachbarn Niels Heudtlaß 23.04.2026, 16:07 Uhr

i Die Schwerlasttransporte sollen durch den Leiseler Wald geführt werden. Doch die Leiseler wollen einen Gestattungsvertrag vorerst nicht unterschreiben. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Betroffen von Massentransporten für die Windräder sind unter anderem Rötsweiler-Nockenthal, Niederbrombach und Oberbrombach. Die Schwerlasttransporte sollen durch den Leiseler Wald gehen. Doch Leisel will für eine höhere Vergütung streiten.

Die Route, um das Material für die Siesbacher Windräder zur Baustelle zu bekommen steht zu großen Teilen. Aus zwei Richtungen sollen die Massentransporte, wie Beton und Schotter, nach Siesbach kommen und die Leertransporte zurückgeführt werden. Aus Niederwörresbach über die L175 durch Tiefenstein und Hettenrodt nach Siesbach.







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