Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz: An kaum einem Tag hat dieser Satz besser für die Feuerwehr im Kreis Birkenfeld gepasst als am Montag. Nachdem der Salpetersäureaustritt in Schwollen abgearbeitet war, wurden die Brandschützer nach Siesbach gerufen. Einsatzstichwort war „Dachstuhlbrand in der Hauptstraße“. Zahlreiche Einheiten der VG Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein, deren Wachen 2 und 3 gerade auf der Heimfahrt waren, waren rasch am Einsatzort. Ein Holzbalkon brannte, das Feuer war im Begriff über die Holzfassade auf den Dachstuhl überzugreifen. „Mit einem massiven Löschangriff über zwei C-Rohre konnten wir die Flammen schnell niederschlagen und den Dachstuhl komplett schützen“, schildert VG-Wehrleiter Lars Benzel. Von der Drehleiter aus wurde das Dach mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Etwa 50 Kräfte der Feuerwehr waren neben Rettungsdienst und Polizei gut zwei Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.