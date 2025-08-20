Viele Besucher nutzten beim Phanta-Sien-Festival am Wochenende die Möglichkeit, das restaurierte historische Gebäude in der Ortsmitte zu besichtigen. Wir natürlich auch.

Das Schloss darf auf keiner Ansichtskarte über Sien fehlen. Viele Jahre allerdings war es vor allem innen „wirklich kein Vorzeigeobjekt mehr“, weiß Burkhard Müller, der Vorsitzende des Kulturvereins, aus eigener Anschauung. Die Nutzungen als Metzgerei, Gaststätte und Hotel führten dazu, dass von der ursprünglichen Raumaufteilung nicht mehr viel zu erkennen war. Jetzt aber strahlt alles wieder in neuem Glanz, und „wir haben ein wahrhaftes Highlight im Dorf“. Davon konnten sich nicht nur die Bürger von Sien im Rahmen des Kleinkunstfestes Phanta-Sien am Wochenende überzeugen.

„Wir sind regelrecht überrannt worden“, freut sich Astrid von Luxburg, die als Bauherrin in acht Jahren aus dem 1771 erbauten Jagdschloss wieder ein echtes Schmuckstück gemacht hat, über die große Resonanz. Fertig ist es aber noch lange nicht: „Das ist ein Lebensprojekt“, betont die Kunsthistorikerin. Von dem, was sie jetzt schon daraus gemacht hat, zeigten sich die Gäste bei der Teileröffnung begeistert.

i Pit Hartling begeisterte die Gäste bei der Teileröffnung des Schlosses mit seinen atemberaubenden Kartentricks. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Dazu gehörten auch Bürgermeister Steffen Bernhard und Michael Jung von der von seinem Vater gegründeten Otto-Jung-Stiftung, die sich sowohl bei der Restaurierung des Schlosses als auch bei Phanta-Sien engagiert. Engagement und Leidenschaft haben es nach den Worten des Ortschefs ermöglicht, dass „die Tür zu einem neuen Kapitel in der Geschichte des Schlosses geöffnet werden konnte“. Fürst Dominik ließ es einst erbauen, weil es ihm in Sien, wo er mit Vorliebe auf die Jagd ging, viel besser als in Kirn, dem Hauptort seines Fürstentums, gefiel.

Im Eingangssaal, früher Vestibül genannt, wo der Fürst einst seine Gäste empfing, begrüßte auch Astrid von Luxburg die Besucher zum hochkarätigen Programm bei der Wiedereröffnung. Eine Hauptrolle spielte dabei Gabriele von Lutzau, die 1977 ein fünftägiges Trauma überstand, das ihr Leben veränderte. Die damals 23-Jährige bewies als Stewardess unter ihrem Mädchennamen Dillmann an Bord des von Terroristen gekaperten Lufthansa-Jets „Landshut“ trotz tödlicher Bedrohung Mut, Empathie und Rückgrat – was ihr nach der Befreiung den Beinamen „Engel von Mogadischu“ einbrachte.

i Gabriele von Lutzau gestaltet ihre Skulpturen bis ins kleinste Detail ausschließlich mit der Kettensäge. Diese sind am Sonntag, 24. August, von 12 bis 14 Uhr im Siener Schloss zu sehen. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Wie wird man mit einer solchen Horrorerfahrung fertig? „Ich hatte mit Kunst nichts am Hut“, sagt sie. Doch genau die half ihr schließlich, ihre Erlebnisse und Gefühle auszudrücken. Als Bildhauerin kreiert die 71-Jährige imposante Skulpturen aus Holz, Bronze und Sphäroguss. Die präsentierte sie an den Phanta-Sien-Tagen und noch einmal am Sonntag, 24. August, von 12 bis 14 Uhr im Schloss. Mit der Ausstellung will sie ihre Freundin Astrid von Luxburg unterstützen, die Gabriele von Lutzau ein Vorbild nannte. „Sie gibt mir als Mensch und Künstlerin viel Kraft.“

Mit Kontrasten Spannung erzeugen und zugleich Ästhetik schaffen: Das will Michael Kaspar, der kurz vor dem Mauerfall aus der DDR floh, mit seinen Gemälden. Hingegen will er keine besondere Botschaft transportieren: „Alles bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen.“ Hin und weg waren die Gäste von Pit Hartling, dem Vizeweltmeister der Zauberkunst. Der nach eigener Aussage „erfolgreichste Magier in der Gewichtsklasse unter 60 Kilo“ brachte alle mit seinen atemberaubenden Kartentricks immer wieder zum Staunen.

i Auch Michael Kaspar trug mit seinen Gemälden zum Programm bei der Teileröffnung von Schloss Sien bei. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Solche Kunst- und Kulturleckerbissen soll es zukünftig auf Schloss Sien immer mal wieder geben. Dafür will Astrid von Luxburg in ihrer Funktion als Kulturvermittlerin, Kuratorin und Veranstaltungsmanagerin sorgen. Nach ihren Vorstellungen soll das historische Gebäude zu einem Ort der Begegnung werden. Am Sonntag, 24. August, von 12 bis 14 Uhr führt Astrid von Luxburg interessierte Besucher noch einmal durch das Schloss. Auch die Arbeiten von Gabriele von Lutzau und Michael Kaspar sind dann noch zu sehen.

