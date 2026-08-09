Ehepaar schafft Dorfarchiv 
Siener Geschichte und Geschichten in acht Räumen
Ulrich und Ruth Eckhoff im Siener Dorfarchiv.
Ulrich und Ruth Eckhoff im Siener Dorfarchiv.
Günter Weinsheimer. Günter WeinsheimerGünter Weinsheimer

Das Ehepaar Ruth und Ulrich Eckhoff arbeitet intensiv am Aufbau eines Gemeindearchivs im ehemaligen evangelischen Gemeindehaus in Sien. Das will die Ortsgemeinde erwerben. Julia Klöckner warf einen ersten Blick in die musealen Räume.

Lesezeit 2 Minuten
Die Gemeinde Sien ist ohnehin reich an historischen Gebäuden. Jetzt kommt noch das evangelische Gemeindehaus hinzu, wo derzeit das Ehepaar Ruth und Ulrich Eckhoff ein Dorfarchiv mit musealem Charakter einrichtet. Jüngst konnte sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nach einer Schlossbesichtigung und einem kleinen Rundgang durch die 550-Einwohner-Gemeinde von der Arbeit Eckhoffs überzeugen.
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