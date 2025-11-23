Stützpunktwehr Baumholder Siegfried Schurwanz wird wieder Baumholders Wehrführer 23.11.2025, 16:00 Uhr

i Wehrleiter Marco Braun (links) gratuliert dem bisherigen stellvertretenden Wehrführer Siegfried Schurwanz zur Wahl zum neuen Wehrführer der Stützpunktwehr Baumholder. Braun/Feuerwehr Baumholder

Bei der Wahl eines neuen Wehrführers sprachen sich die aktiven Feuerwehrkameraden mehrheitlich für einen der zwei bisherigen Stellvertreter, Siegfried Schurwanz, aus. Schurwanz war schon bis zum Jahr 2010 15 Jahre Wehrführer in der Westrichstadt.

Nach dem Rücktritt des bisherigen Wehrführers Thomas Spallek stand am Donnerstag die Wahl eines neuen Wehrführers der Feuerwehreinheit Baumholder auf der Tagesordnung. Und die Aktiven im Feuerwehrhaus wählten den bisherigen Stellvertreter Siegfried Schurwanz mehrheitlich zu ihrem neuen Einsatzleiter.







Artikel teilen

Artikel teilen