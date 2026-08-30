Preisverleihung in Messe IO
Siegerin Nana Prestel erweckt ein Tigerauge zum Leben
Die Preisträger bei der Verleihung des deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises in der Messe in Idar-Oberstein.
Die Preisträger bei der Verleihung des deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises in der Messe in Idar-Oberstein.
Michael Greber

Die Gala der Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises fand – umbaubedingt – in der Messe statt. Rund 300 Gäste und Preisträger waren nach Idar-Oberstein gekommen und genossen den Abend, den Belinda Gold moderierte.

Lesezeit 3 Minuten
Bei Veranstaltungen mit einem gewissen Anspruch und Niveau kommt es sehr auf die Moderation an. Besonders gilt das für einen Hochkaräter wie die Verleihung des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises, den weltweit ältesten und traditionsreichsten Wettbewerb dieser Art.
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