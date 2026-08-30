Preisverleihung in Messe IO Siegerin Nana Prestel erweckt ein Tigerauge zum Leben Kurt Knaudt 30.08.2026, 10:27 Uhr

i Die Preisträger bei der Verleihung des deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises in der Messe in Idar-Oberstein. Michael Greber

Die Gala der Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises fand – umbaubedingt – in der Messe statt. Rund 300 Gäste und Preisträger waren nach Idar-Oberstein gekommen und genossen den Abend, den Belinda Gold moderierte.

Bei Veranstaltungen mit einem gewissen Anspruch und Niveau kommt es sehr auf die Moderation an. Besonders gilt das für einen Hochkaräter wie die Verleihung des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises, den weltweit ältesten und traditionsreichsten Wettbewerb dieser Art.







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