Die Gala der Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises fand – umbaubedingt – in der Messe statt. Rund 300 Gäste und Preisträger waren nach Idar-Oberstein gekommen und genossen den Abend, den Belinda Gold moderierte.
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Bei Veranstaltungen mit einem gewissen Anspruch und Niveau kommt es sehr auf die Moderation an. Besonders gilt das für einen Hochkaräter wie die Verleihung des Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises, den weltweit ältesten und traditionsreichsten Wettbewerb dieser Art.