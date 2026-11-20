Feuerwehr in Idar-Oberstein Sie helfen, ohne zu fragen Christian Schulz 20.11.2026, 12:23 Uhr

i „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“: Bei Einsätzen vertraut der ein oder andere Brandschützer auf die Hilfe von „Oben“. HOSSER. Hosser

Ein Dankeschön sprachen Pfarrerin Tanja Bodewig und Prädikantenanwärter Kevin Steidel den vielen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten in einem Gottesdienst in der Weierbacher Kirche für ihren unermüdlichen Einsatz aus. Und diese Wertschätzung kam gut an.

Der Buß- und Bettag ist bundesweit kein gesetzlicher Feiertag mehr, nur das Bundesland Sachsen hält daran fest. Für die Evangelische Kirchengemeinde Nahe-Glan bot der Tag dennoch Anlass, innezuhalten und jenen zu danken, die anderen in schwierigen Situationen beistehen: den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten.







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