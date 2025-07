Die Böschungssicherung Am Hahnenhübel duldet keinen Aufschub. So traf sich der Heimbacher Gemeinderat mitten in den Sommerferien, um die weitere Planung der Statik dort zur Bemessung der circa 20 Meter langen und 4 Meter hohen Spritzbetonwand zu vergeben, die den Hang unterhalb der Straße langfristig halten soll. Hierzu wurden drei Ingenieurbüros für die Leistungsphasen 1 bis 5 angefragt. Einstimmig vergab der Rat den Auftrag an ein Büro aus Idar-Oberstein zum Angebotspreis von 14.280 Euro.

Aufgrund der weiteren Planungsfortschritte und den sich daraus ergebenen Erkenntnissen ist außerdem eine Kernbohrung der Böschung für die Statik unerlässlich. Ein Ingenieurbüro aus Kenn, das bereits erste Baugrunduntersuchungen durchgeführt hat und somit mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist, erhielt den Auftrag zum Angebotspreis von 3416 Euro.

Rat kritisiert schleppende Bearbeitungszeit

So sehr sich die Ratsmitglieder darüber freuten, dass endlich Bewegung in die Böschungssanierung kommt, umso unverständlicher sei die schleppende Bearbeitungszeit, wurde im Rat kritisiert. Ortsbürgermeister Jürgen Saar merkte an, dass die Ortsgemeinde bereits 2021 einen durch Unterspülung verursachten Felsabgang der VG gemeldet hatte. In den vergangenen vier Jahren seien weitere Felsstücke abgebrochen, wodurch die Sicherheit der über der Böschung verlaufenen Straße Hahnenhübel infrage gestellt sei. Die einzige Zufahrt zum Bahnhof durch die Ortsmitte ist auch die Zufahrt mehrerer Firmen und der Heimbacher Feuerwehr.

Seit Mai Stillstand an der Baustelle

Ein Anlieger des Bebauungsplans „Auf Kiefern 2“ stellte den Antrag auf eine bauplanrechtliche Änderung des Bebauungsplans, die der Rat einstimmig erteilte. Unter Mitteilungen und Anfragen monierte der Rat, dass die Zuleitung zum Hochbehälter immer noch nicht in Angriff genommen worden sei. Seit Mai herrsche Stillstand an der Baustelle. Ein weiterer Kritikpunkt kam aus der Ratsmitte, als die Reparatur der Heizung moniert wurde. Da die Duschen mit der Heizungsanlage gekoppelt ist, könne in der Halle ohne Heizung auch nicht geduscht werden, so der Vorwurf.

Ortsbürgermeister Jürgen Saar informierte den Rat, dass der Antrag der Ortsgemeinde auf Anerkennung einer Schwerpunktgemeinde im Dorferneuerungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz erneut abgelehnt wurde. Wie schon 2021 lehnte die Kreisverwaltung aufgrund der schlechten finanziellen Situation der Ortsgemeinde auch 2025 den Antrag ab. In diesem Schreiben weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass im Doppelhaushalt 2025/26 der Neubau des Kindergartens bereits mit 5.345.600 Euro genehmigt wurde und keine weiteren investiven Vorhaben finanzierbar seien.

In Bezug auf den Neubau des Kindergartens hatte Jürgen Saar dann doch noch eine positive Meldung: Der Baubeginn ist auf den 24. August festgelegt.