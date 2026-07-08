Landratten, ahoi! Der neu gegründete Grub’sche Shanty-Chor bringt gemeinsam mit dem Duo Mellow Bound traditionelle Arbeitslieder der Seeleute und emotionalen Balladen auf die Bühne. Mit Humor und Spaß werden von Musik- und Küstenfans angesprochen.
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„Wir singen noch! Wir leben noch!“ Das könnte zum Motto des neu gegründeten Shanty-Chors in Idar-Oberstein werden – ganz so, wie es Werner Doll, Chorleiter und Vorsitzender vom Grub’schen Männergesangsverein 1843 Oberstein (MGV), formuliert. Zwar hat der MGV schwere und turbulente Zeiten hinter sich.