Ermittlungen dauern an
Sexualdelikt in Idar-Oberstein: Täter nicht gefasst
Der Täter ist noch nicht gefasst: Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort.
Der Täter ist noch nicht gefasst: Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort.
Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Vor elf Tagen war eine junge Frau in Idar-Oberstein Opfer eines Sexualdelikts geworden. Der Täter ist noch nicht gefasst. 

Lesezeit 1 Minute
Eine 30-jährige Frau war am Sonntag, 10. Mai, gegen 16.30 Uhr, in einem Waldstück am Ende der Hohlstraße in Idar-Oberstein Opfer eines Sexualdelikts geworden. „Es sind mehrere Hinweise eingegangen – diese befinden sich auch derzeit noch in der Bearbeitung oder werden im Rahmen der Ermittlungsarbeit abgearbeitet“, heißt es zum aktuellen Sachstand vonseiten des Polizeipräsidiums Trier auf Nachfrage unserer Zeitung.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren