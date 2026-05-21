Ermittlungen dauern an Sexualdelikt in Idar-Oberstein: Täter nicht gefasst Vera Müller 21.05.2026, 10:33 Uhr

i Der Täter ist noch nicht gefasst: Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort. Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Vor elf Tagen war eine junge Frau in Idar-Oberstein Opfer eines Sexualdelikts geworden. Der Täter ist noch nicht gefasst.

Eine 30-jährige Frau war am Sonntag, 10. Mai, gegen 16.30 Uhr, in einem Waldstück am Ende der Hohlstraße in Idar-Oberstein Opfer eines Sexualdelikts geworden. „Es sind mehrere Hinweise eingegangen – diese befinden sich auch derzeit noch in der Bearbeitung oder werden im Rahmen der Ermittlungsarbeit abgearbeitet“, heißt es zum aktuellen Sachstand vonseiten des Polizeipräsidiums Trier auf Nachfrage unserer Zeitung.







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