Vor elf Tagen war eine junge Frau in Idar-Oberstein Opfer eines Sexualdelikts geworden. Der Täter ist noch nicht gefasst.
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Eine 30-jährige Frau war am Sonntag, 10. Mai, gegen 16.30 Uhr, in einem Waldstück am Ende der Hohlstraße in Idar-Oberstein Opfer eines Sexualdelikts geworden. „Es sind mehrere Hinweise eingegangen – diese befinden sich auch derzeit noch in der Bearbeitung oder werden im Rahmen der Ermittlungsarbeit abgearbeitet“, heißt es zum aktuellen Sachstand vonseiten des Polizeipräsidiums Trier auf Nachfrage unserer Zeitung.