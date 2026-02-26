Der Angeklagte ist wohl wieder in Syrien und muss bei einer Rückkehr nach Deutschland mit erheblichen Sanktionen rechnen. Das Amtsgericht Idar-Oberstein stellte hingegen das Verfahren gegen die beteiligte, heute 22-Jährige nach Jugendstrafrecht ein.
Das Jugendschöffengericht Idar-Oberstein unter Vorsitz von Direktor Johannes Pfeifer hatte einen Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt zu verhandeln. Angeklagt waren ein zur Tatzeit 35-jähriger Syrer und eine damals 19-jährige Deutsche, die im Juli 2023 vor einer damals 13-Jährigen den Geschlechtsverkehr ausgeführt haben sollen – so die von Staatsanwalt Dominik Radzivilovskij verlesene Anklageschrift.