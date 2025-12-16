Senioren-Weihnachtsfeier ist überaus beliebt

Mehr als 600 Senioren aus dem ganzen Stadtgebiet verlebten einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in der Messe.
Der Andrang war riesig: Mehr als 600 Senioren aus dem ganzen Stadtgebiet folgten der Einladung der Stadt zur Weihnachtsfeier in der Messe Idar-Oberstein. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Frank Frühauf verlebten die älteren Mitbürger einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie allerlei Kaltgetränken, serviert vom Team der Messe mit Unterstützung junger Hilfskräfte.