Messe Idar-Oberstein Senioren-Weihnachtsfeier ist überaus beliebt Stefan Conradt 16.12.2025, 13:00 Uhr

i Mehr als 600 ältere Mitbürger aus dem ganzen Stadtgebiet verlebten einen schönen Nachmittag in der Messe Idar-Oberstein. Stefan Conradt

Mehr als 600 Senioren aus dem ganzen Stadtgebiet verlebten einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in der Messe.

Der Andrang war riesig: Mehr als 600 Senioren aus dem ganzen Stadtgebiet folgten der Einladung der Stadt zur Weihnachtsfeier in der Messe Idar-Oberstein. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Frank Frühauf verlebten die älteren Mitbürger einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie allerlei Kaltgetränken, serviert vom Team der Messe mit Unterstützung junger Hilfskräfte.







Artikel teilen

Artikel teilen