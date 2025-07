Der Baustelle mal einen anderen Charme einhauchen. Aus der unguten Lage mal was Positives ziehen. Das Team der Seniorenwohnanlage Grimm in Tiefenstein hat sich Gedanken gemacht. Das jährliche Sommerfest wurde in diesem Jahr mitten auf der Baustelle auf der Tiefensteiner Straße gefeiert. „Sonst ist die Straße immer ein gefährlicher und unbegehbarer Raum, aber in diesem Jahr, in dem die Straße eine Sackgasse und keine Hauptverbindung darstellt, war uns das möglich. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Nach Absprache mit der Baubehörde und den zuständigen Stellen der Stadt, die uns wirklich schnell und unbürokratisch geholfen haben, unsere Idee in die Tat umzusetzen, ging die Planung los“, berichtet Christian Grimm.

Auch die Bauarbeiter der Firma Schwarz Tiefbau unterstützten das Grimm-Team dabei, Barrieren zu stellen und Löcher aufzufüllen, damit die Senioren mit Rollator auf der Straße tanzen konnten, was sie im späteren Verlauf des Festes auch wirklich taten. Die Nachbarschaft wurde informiert und eingeladen, ein paar Tage später fand das erste Tiefensteiner Straßenfest statt.

i Es wurde gemeinsam gesungen und auch im Sitzen getanzt. Christian Grimm

Ab 14.30 Uhr startete das Treiben mit Musik am Keyboard zu Kaffee und Kuchen. Danach waren die Minidancer des TuS Tiefenstein unter der Leitung von Marion Forster am Start. Die Kleinen begeisterten die Senioren mit ihren Tanzdarbietungen und brachten sogar Christian Grimm zum Mitmachen.

Die hauseigene Tanzgruppe der Bewohner unterhielt die Gäste mit einem Charleston-Sitztanz und brachte die Menge zum Jubeln. „Wahnsinn, wie man sich mit 90 Jahren noch bewegen und vor allem das Publikum mitbewegen kann“, freute sich Grimm.

Zum Schluss heizte der Schlossweiher Marinechor in guter alter Seemannsmanier den Bewohner und mittlerweile vielen Gästen, Nachbarn und anderen Gästen, die dazukamen, mit bekannten Seemanns- und Schlagerliedern mächtig ein. Es wurde getanzt und gefeiert.

i Die Stimmung war hervorragend, viele Gäste kamen und hatten Spaß. Christian Grimm

Den Bewohnern, Gästen und dem Personal, das das Fest mit Liebe vorbereitet hatte, hat es sehr gut gefallen, einmal „uff der Gass“ zu feiern. Einige Bewohner und vor allem Nachbarn sprachen von einer Wiederholung nach dem Sommer. „Wir werden sehen. Tiefenstein lebt und ergibt sich nicht den widrigen Begebenheiten“, betonte Grimm abschließend.