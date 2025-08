Selbstversorgendes Mini-Haus in Birkenfeld vorgestellt

Die Firma LT Haus hat in Birkenfeld ihr neues Projekt „The Cube“ präsentiert – ein kleines, autarkes Haus zum Mitnehmen. Damit will die Hausbaufirma eine nachhaltige Lösung für Wohnungsnot anbieten.

Es soll Kohlenstoffdioxid speichern, an jedem Ort aufstellbar sein – und das ganz ohne Strom, Wasser oder Kanalanschluss: Mit ihrem neuen Projekt „The Cube“, einem autarken Haus ab 23 Quadratmeter Wohnfläche, will die Firma LT Haus eine nachhaltige Lösung für Wohnraummangel anbieten.

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Birkenfeld (WFG) stellte die Hausbaufirma das neue Projekt vor. Die Firma LT Haus aus Kirn, die im April 2024 ihre gesamte Produktion in das Birkenfelder Gewerbegebiet „Am Dickenstein“ verlegte, hat sich auf Fertig- und Modulhäuser aus Holz spezialisiert. „Nachhaltigkeit hat bei uns immer schon einen sehr hohen Stellenwert“, sagt Maxim Tjutjunnik, Sohn des Firmengründers Alexander Tjutjunnik und Teil des Marketingteams von LT Haus.

Moos als Dämmung und CO₂-Speicher

Mit „The Cube“ wolle die Firma das Thema Nachhaltigkeit auf eine neue Ebene bringen. So soll es möglich sein, die Fassaden mit Moos auskleiden zu lassen. „Moos bindet mehr CO₂ als ein Baum“, sagt Marketingleiter Heinrich Eigenseher. Dass Moos ein guter Kohlenstoffdioxid-Speicher ist, fanden auch Forscher in einer in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie heraus. Die Wissenschaftler stellten fest, dass moosbewachsener Boden sechsmal mehr Kohlenstoffdioxid speichere als normaler Boden.

i Moosfassaden sollen CO₂ speichern und gleichzeitig für zusätzliche Dämmung sorgen. Niels Heudtlaß

Laut Eigenseher habe die Moosfassade noch weitere Vorteile, zum Beispiel als Dämmung. „Moos hält das Haus im Winter warm und kühlt im Sommer.“ Das würde wiederum den Energieverbrauch senken, sagt der Marketingleiter. Zusätzlich könne „The Cube“ sich selbst versorgen. Eine große vertikale Solarwand an der Fassade sorge gemeinsam mit einem Speicher, der den Stromverbrauch für drei Tage absichern könne, für die Unabhängigkeit beim Strom, erklärt Eigenseher. Hier könne auch das E-Auto aufgeladen werden. Ein Regenwassertank mit Filter decke den Wasserverbrauch ab – für das Abwasser stehe eine eigene Kläranlage mit einer Größe von zwei mal ein Meter zur Verfügung. Das Heizen erfolge unter anderem über Warmwasser in Kupferleitungen.

i So ähnlich wie auf diesem Konzeptbild soll The Cube aussehen, wenn das autarke Haus auf den Markt kommt. LT Haus

Da das Haus so keine Anschlüsse an kommunale Strom- und Wassernetze benötige, könne es jederzeit an einen anderen Ort transportiert werden. „The Cube kann überall aufgestellt werden, auch dort, wo niemand anders wohnt“, sagt Eigenseher. Das Haus bestehe aus zwei Segmenten, die ohne größeren Aufwand auf einen Laster aufgeladen werden könnten.

LT Haus sieht viele Nutzungsmöglichkeiten für das Mitnehmhaus

Mit diesem autarken Mitnehmhaus will die Firma LT Haus auch eine Lösung für die Wohnungsnot anbieten. „Es gibt zu wenig Wohnraum in Städten, die Grundstücke werden kleiner, aber ,The Cube’ passt überall hin“, sagt der Marketingleiter. Eine Grundstücksfläche von 50 Quadratmetern sei ausreichend, fügt Tjutjunnik hinzu. LT Haus sehe noch weitere Anwendungsmöglichkeiten des selbstversorgenden Hauses – als Airbnb, als zusätzliches Patientenzimmer für ausgelastete Krankenhäuser oder als Wohnung für Studenten oder Saisonarbeiter.

„The Cube ist günstig, nachhaltig, klein, aber trotzdem komfortabel“, wirbt Eigenseher für die neue Wohnidee. Bei der gemeinsamen Veranstaltung der WFG und LT Haus sprachen auch Klaus Helling und Anne Mich vom Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB). Mich sprach in ihrem Vortrag darüber, wie wichtig Nachhaltigkeit heute für Unternehmen ist, ob bei Bankkrediten oder für das Image bei Kunden und Investoren und gab Tipps für Selbstständige. Helling stellte den Umwelt-Campus vor und erklärte, wie er zur nachhaltigsten Hochschule Deutschlands geworden ist.

Helling zeigte sich interessiert am nachhaltigen Hausprojekt der Firma LT Haus. The Cube sei auch für den UCB ein spannendes Projekt: „Vielleicht wird bald auch ein erstes Modell auf unserem Campus stehen.“ Aktuell allerdings ist The Cube noch nicht auf dem Markt.