Ehrung in Dr.-Darge-Halle Selbstlose Einsatzbereitschaft wird gewürdigt 16.10.2025, 18:05 Uhr

i Zahlreiche Feuerwehrkameraden aus der VG Birkenfeld wurden im Rahmen der feierlichen Verleihung der Feuerwehr-Ehrenzeichen auch aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Gerhard Ding

Die Verleihung des Feuerwehrehrenzeichens an verdiente Brandschützer aus Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld findet in Berschweiler statt. Neben Ehrungen für 15, 25, 35 und 45 Jahre im aktiven Dienst erfolgten auch Verabschiedungen.

In der Dr.-Darge-Halle in Berschweiler kamen zahlreiche Feuerwehrkameraden aus den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder zusammen, um an der festlichen Verleihung der Feuerwehrehrenzeichen beider Verbandsgemeinden sowie der Verabschiedung aktiver Kameraden teilzunehmen.







