Der Frühjahrsmarkt an und in der Dr.-Darge-Halle steht am kommenden Samstag auf dem Programm. An zahlreichen Verkaufsständen werden wieder handwerkliche Waren, Deko-Artikel und Selbstgemachtes feilgeboten.

Ein Dutzend auswärtige Aussteller, die Ortsvereine an eigenen Ständen und dazu ein umfassendes Programm bilden den Rahmen des diesjährigen Frühjahrsmarktes in Berschweiler. „Wir legen am Samstag, 22. März, morgens um 10 Uhr los“, erklärt Ortsbürgermeister Rouven Hebel. Die Besucher erwartet von 10 bis ungefähr 17 Uhr wieder ein bunter Kunsthandwerker-, Bastel- und Flohmarkt mit vielfältigen Showelementen. Auch für die Kinder wird von der Feuerwehr wieder ein Spiel- und Spaßprogramm geboten, und die Fleißigsten werden am Abend dazu noch prämiert.Die Wettervorhersage ist gut, und so hofft Hebel noch auf weitere Standbetreiber, die am kommenden Samstag ihre Waren anbieten wollen. „Wir haben bislang einige Stände mit Osterdekorationen, Handarbeitswaren und selbst gemachten Produkten.“ Darüber hinaus werden die Feuerwehrkameraden wieder ein Mittagessen vorbereiten, und auch der Sportverein wird einen Essensstand betrieben. Der Förderverein des Kindergartens bietet Waffeln an, und auch der Schützenverein ist mit einem Verkaufsstand dabei.

Gottesdienst zum Auftakt

Los geht es ab 10 Uhr, wobei sich am Morgen direkt ein Gottesdienst in der Dr.-Darge-Halle anschließt. Nach dem Mittagessen, für das man sich noch bis Dienstag bei der Feuerwehr unter Telefon 0160/1837281 anmelden kann, werden die beiden TuS-Tanzgruppen Die Wilden Hühner und die Dancing Sparks sowie die Gruppe The Brave Ones mit ihren Showtänzen für Unterhaltung sorgen. Ab 14 Uhr bieten die Landfrauen dann auch Kaffee und Kuchen in der Halle an. Der Musikverein Bleib Treu Berglangenbach spielt anschließend zur Unterhaltung auf.Die Feuerwehr bereitet wieder eine Spielstraße für die Kinder vor, die sich an unterschiedlichen Stationen den ganzen Tag über ausprobieren können. Auch eine Delegation der Pateneinheit der Bundeswehr wird erwartet.

Fahrdienst kann geordert werden

Mit Unterstützung der evangelischen Kirchengemeinde wird erneut ein Fahrdienst angeboten. Der Kleinbus kann ganztägig unter Tel. 06783/4029011 zur Abholung von zu Hause oder zum Heimbringen geordert werden. Schon im Vorfeld können die Fahrten über einen geschalteten Anrufbeantworter für eine bestimmte Uhrzeit bestellt werden. „Wir wollen den Besuchern auch aus den angrenzenden Orten ermöglichen, ihren Aufenthalt auf dem Frühjahrsmarkt zu planen“, erklärt Hebel. Auch weitere Standbetreiber sind Hebel willkommen. Diese können sich bei ihm per WhatsApp unter Tel. 0171/6923441 oder per E-Mail an gemeinde@og-berschweiler.de melden. „Wir bauen in der Halle bereits am Freitagnachmittag auf, damit die Landfrauen dekorieren können“, schildert Hebel. Die Standbetreiber werden ab Samstagfrüh zum Aufbau erwartet.