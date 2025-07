Das Projekt „Wohnen und Leben am Markt“ (WLaM) in der ehemaligen Marktschule ist um eine Facette reicher. Neben einer Kindertagesstätte und dem klassischen Pflegeheim gibt es nun die erste Wohngemeinschaft.

Idar hat seine erste Senioren-Wohngemeinschaft. „Es ist vollbracht. Am 1. Juli fanden sich neun Seniorinnen und Senioren zusammen und gründeten in den Mauern der Marktschule im neuen WLaM (Wohnen und Leben am Markt) die WG Auf der Lay“, freut sich WLaM-Betreiber Christian Grimm.

Eine WG sei im Unterschied zu einem klassischen Pflegeheim sehr übersichtlich und selbstbestimmt. „Uns verbindet das familiäre Prinzip. Das selbstbestimmte Aufstehen, das gemeinsamen Essen kochen und backen, die Alltagsbegleitung sowie die eigene Auswahl an Betreuung“, erläutert er. Durch die kleine Gruppe bilde sich schnell eine familiäre Atmosphäre. Die Selbstbestimmung zum Beispiel bei der Essensplanung oder der Tagesgestaltung stehe im Fokus. Soziale Kontakte würden schneller geknüpft: „Und die Einsamkeit, die man im Alter zu Hause oft findet, da alle weit weg sind oder arbeiten müssen, ist schnell überwunden. Besonders für unsere WG-Bewohner mit leichter bis mittlerer Demenz wirkt sich der strukturierte gemeinschaftliche Alltag positiv aus. Das gibt einfach Sicherheit.“

Die WG im zweiten Obergeschoss der alten Schule sei für Menschen mit Pflegebedarf, die nicht mehr allein zu Hause leben können oder möchten, konzipiert. Die Pflege wird von einem ambulanten Pflegedienst der Stadt übernommen. Rund um die Uhr oder nach Bedarf.

Die Bewohner verfügen alle über Einzelzimmer. Es sind in der WG maximal zwölf Bewohner zu Hause, somit ist die Gemeinschaft klein und sehr gut überschaubar. „Wir haben in der WG-Etage zwei Gemeinschaftsräume. Zum einen eine klassische Küche zum Kochen, Backen Essen und gemeinsamem Leben. Zum anderen ein geräumiges Wohnzimmer, um sich mal mit Besuch zurückzuziehen oder TV zu schauen. Zusätzlich steht uns noch ein Bewegungsraum zur Verfügung. Die breiten Flure der ehemaligen Schule lassen ebenfalls großen Raum zum Treffen, Plaudern oder einfach nur Spazieren“, betont Grimm.

Ähnlich dem Konzept der bereits bestehenden Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Bruchweiler sei die WG in Idar-Oberstein von noch mehr Selbstständigkeit geprägt. „Das vielfältige Angebot unseres Ortsteils bietet den Bewohnern ein hohes Maß an Freiraum. Angefangen bei den Einkaufsmöglichkeiten über die ärztliche Versorgung kann in Apotheken und Sanitätshäusern selbstständig der Einkauf oder die Auswahl im zum Beispiel begleiteten Einkauf gewährleistet werden. Wenn die Enkel mal zu Besuch kommen, kann man in die Eisdiele gehen oder fahren oder eines der Restaurants des Stadtteils nutzen. Das chinesische Restaurant am Markt steht zurzeit bei den Bewohnern hoch im Kurs“, freut sich Grimm.

Die Nähe zu den Kindergartenkindern, die ebenfalls in der früheren Marktschule untergebracht sind, sei natürlich ebenfalls ein besonderer Aspekt. Es finden regelmäßige Treffen oder gemeinsame Aktionen statt: „So haben wir mit den Senioren vor Kurzem am Abschlusstag der kommenden Schulkinder teilnehmen können. Den Vorgarten haben wir dann gemeinsam genutzt. Eine willkommene Abwechslung, da Eltern, Kinder und Senioren schnell ins Gespräch kommen. Eine demente Dame erzählte mir morgens von einer Beobachtung eines Kindes im Außengelände. Es muss wohl versucht haben, mit einem Bagger Sand aufzuladen, und das wollte nicht so recht gelingen. Sie lachte herzlich und meinte, dass sie das niedlich fand, wie das Kind sich anstrengte. Es hat ihr einfach Spaß gemacht, dem lernenden Kind zuzuschauen. Wohl bemerkt: Die Dame ist dement und hat mir das Erlebnis vom Vortag erzählt. Aber das Lachen an dem Morgen danach bei der Bewohnerin war echt und belebend.“

Auch für Ehepaare möglich

Es müsse nicht immer eine geplante Aktivität sein, die Spaß am Leben bringe: „Kinder zu beobachte, das tut es auch. Manchmal sogar mit mehr Erfolg und Tiefe.“

Die WG-Bewohner zahlen klassisch Miete und Nebenkosten für ihr Zimmer und die gemeinsame Wohnung. Es wird ein Haushaltsgeld für Lebensmittel entrichtet, damit Essen und Getränke besorgt werden können. Dazu kommen die Kosten für das Betreuungspersonal: die sogenannten Präsenzkräfte. Die Pflegekosten werden je nach Pflegegrad ganz oder teilweise durch die Pflegeversicherung abgedeckt. Die Kosten sind in etwa vergleichbar mit den Unterkunftskosten einer stationären Senioreneinrichtung. Die Zimmer können und sollen mit eigenen Möbeln und Inventar eingerichtet werden. Ein Pflegebett und Hilfsmittel können über die Pflegekasse wie zu Hause bezogen werden. Es gibt auch Familienzimmer, in die Ehepaare gemeinsam in die Pflegewohngemeinschaft einziehen können.

Angehörige werden eingebunden

Auch die Angehörigen werden in die Wohngemeinschaft eingebunden. Sie sollen durch ihre Mithilfe ein Gefühl des familiären Zusammenhaltes bieten: sowohl für die eigene Familie als auch für die Wohngemeinschaftsmitglieder. Jeder kann sich einbringen: Ob Musik, Gesang, backen, Sport – es sei alles willkommen, was Abwechslung bringt und belebt.

Das klassische betreute Wohnen im dritten Obergeschoss der Schule habe mit der WG allerdings nichts oder nur sehr wenig zu tun: „Im betreuten Wohnen über den Dächern Idars sind die Gäste selbstständig und bedürfen so gut wie keiner Pflege. Die Bewohner genießen den Schutz des betreuten Wohnens und die Gewissheit, dass immer jemand 24/7 von Ort ist. Man trifft sich gelegentlich im Garten oder auf der Dachterrasse.“

Die Urlaubspflege im ersten Stock der früheren Schule bietet sich für eine Überbrückungszeit an, wenn die Angehörigen mal in Urlaub sind. Hier wird am Anfang des neuen Jahres auch die Intensivpflege-Wohngemeinschaft entstehen.

„Wir sind jetzt vom Probebetrieb der Wohngemeinschaft in den Regelbetrieb gewechselt. Die WG-Mitglieder sind zufrieden, und wir finden uns jeden Tag mehr. Das ist das Schöne, wenn man gemeinsam mit den Bewohnern ihren Wohn-, Lebens- und Pflegestil entwickeln kann: selbstbestimmt mit der Unterstützung der Angehörigen und uns.“

