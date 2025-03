Auf den Tag genau seit 80 Jahren leben die Bürger Baumholders und der umliegenden Gemeinden inzwischen mit den US-Streitkräften, die in den Smith Barracks und Wetzel Housing in dem Westrichstädtchen stationiert sind, in Frieden und Freundschaft. Um an diesen in acht Jahrzehnten gewachsenen Austausch, den gegenseitigen Respekt und auch die freundschaftlichen Verbindungen zu erinnern, zogen die Soldaten der in Baumholder stationierten Verbände, Vertreter von Stadt und Verbandsgemeinde sowie der Bundeswehr in einem Gedenkmarsch vom Main Gate einmal durch die Stadt bis ins Brühlstadion.

Es war eine Parade, wie es sie seit den 1960er-Jahren nicht mehr in den Straßen Baumholders gab. Und so säumten an die 300 Schaulustige sowie zahlreiche Medienvertreter die Kennedyallee, insbesondere am Marktplatz, in der Bahnhofstraße sowie in der Brühlstraße. Dort warteten schon die Grundschüler der Westrichschule gespannt auf die von der U.S. Army Europe Marching Band begleiteten Formationen und jubelten ihnen mit selbst gebastelten Deutschland- und USA-Fähnchen vom Schulhof aus zu. Und einige US-Soldaten – voran Oberstleutnant Robin Eskelson – winkten den begeisterten Kindern zurück.

i Oberstleutnant Robin Eskelson hatte an der Spitze ihres Battaillons einen Gruß für die Grundschüler der Westrichschule. Sascha Saueressig

An der Einmündung zum Brühlstadion schwenkte die Formation dann an der Baustelle der Westrichhalle vorbei auf den großen Rasenplatz ein, wo der Kommandeur der 16. Sustainment Brigade, Oberst Matthew Alexander, sich in einer kurzen, aber emotionalen Rede bei den zahlreichen Baumholderern, die der Paradeformation gefolgt waren, für ihre Jahrzehnte anhaltende einzigartige Freundschaft dankte.

Zuvor hatte die U.S. Army Europe Marching Band die deutsche Nationalhymne und das US-amerikanische Pendant „The Star-Spangled Banner“ gespielt. Die Soldaten des 44th Expeditionary Signal Battalion, der Einheiten der 16. Sustainment Brigade, des 5th Battalion/7th Air Defense Artillery sowie die Abordnung der Baumholder Army Health Clinic und die Abordnung der Artillerieschule hatten Haltung angenommen und die Nationalhymnen mitgesungen. In gewohnt lockerer Art forderte Alexander anschließend Oberstleutnant Max Smith, den Kommandeur der Army Health Clinic, auf, die angetretene Formation und die Zuschauer „aufzuwecken“, woraufhin er lauthals „Baumholder!“ anstimmte und die Soldaten ihm gleichsam antworteten.

i Colonel Matthew Alexander lobte die in Jahrzehnten gewachsene Freundschaft zwischen Baumholder und den US-Soldaten. Benjamin Werle. Benjamin werle

Alexander sprach davon, dass es ein ungewöhnlicher Tag sei, so scheine einerseits die Sonne über der Stadt und doch sei es auch ein Tag, zurückzublicken, um zu sehen, woher man gekommen sei und wohin man gehe. „Baumholder ist nicht nur einer der größten US-Standorte in Europa, er ist einzigartig“, hob der Oberst hervor. Über nunmehr 80 Jahre sei eine gegenseitige Partnerschaft erwachsen, man habe zusammengefunden, und es seien anhaltende Freundschaften entstanden. Dies liege vor allem auch an den Bürgern der Stadt und an den beiden Bürgermeistern in Stadt und VG sowie auch an deren Vorgängern, erklärte der US-Militär und rief: „Danke für eure Gastfreundschaft!“

i US Army Europe Marching Band spielt vor dem Café Carl auf. Sascha Saueressig

Anschließend warf Stadtbürgermeister Günther Jung einen kurzen Blick auf die Geschichte und den 18. März 1945, als die ersten US-Soldaten über die Reichenbacher Straße in die Stadt einfuhren, während die meisten Baumholderer mit Angst und Ungewissheit auf die fremden Soldaten warteten und in ihren Kellern ausharrten. Doch aus dieser Ungewissheit sei schnell eine enge Verbundenheit geworden, auch wenn die Menschen im Westrich erstmals dunkelhäutige Menschen kennenlernten. Doch schon, dass sie nicht nur Kaugummis und Schokolade verteilten, machte die US-Truppen schnell beliebt, sie sorgten in einer unsicheren Zeit auch für Ordnung.

i Sergeant First Class Barnett gab mit ihren Kommandos den Marschrhythmus für ihre Soldaten vor. Benjamin Werle. Benjamin werle

So bedauerten es viele Baumholderer, dass die US-Präsenz im Juli 1945 vorläufig endete. Doch schon 1951 kamen die US-Soldaten im Zuge der Eskalation des Kalten Krieges zurück – und blieben bis heute. „Ich wünsche mir, dass sie noch viele Jahrzehnte bleiben“, sagte Jung zum Abschluss seiner Ansprache und dankte Colonel Alexander für die Umsetzung dieser Parade. Die Idee dazu hatten wiederum Melanie und Bernd Mai, die Matthew Alexander den Gedenkmarsch durch die Stadt vorschlugen.