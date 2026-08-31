Beratung im Diakonischen Werk Seit 50 Jahren mit der schwangeren Frau, nie gegen sie Vera Müller 31.08.2026, 08:27 Uhr

i „Schwangerschaft verändert alles“, heißt es im Programmblatt zur Jubiläumswoche, die am 4. September beginnt. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Seit 50 Jahren steht die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Obere Nahe Frauen zur Seite. Zuhören, auffangen, informieren – das ist der Kern der Arbeit, die auch im Fokus einer Jubiläumswoche steht.

Seit einem halben Jahrhundert begleitet die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Obere Nahe Frauen, Paare und Familien in einer der prägendsten Phasen ihres Lebens. Das 50-jährige Bestehen feiert die Beratungsstelle vom 4.







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