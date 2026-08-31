Beratung im Diakonischen Werk
Seit 50 Jahren mit der schwangeren Frau, nie gegen sie 
„Schwangerschaft verändert alles“, heißt es im Programmblatt zur Jubiläumswoche, die am 4. September beginnt.
„Schwangerschaft verändert alles“, heißt es im Programmblatt zur Jubiläumswoche, die am 4. September beginnt.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Seit 50 Jahren steht die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Obere Nahe Frauen zur Seite. Zuhören, auffangen, informieren – das ist der Kern der Arbeit, die auch im Fokus einer Jubiläumswoche steht. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit einem halben Jahrhundert begleitet die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Obere Nahe Frauen, Paare und Familien in einer der prägendsten Phasen ihres Lebens. Das 50-jährige Bestehen feiert die Beratungsstelle vom 4.
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