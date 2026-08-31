Seit 50 Jahren steht die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Obere Nahe Frauen zur Seite. Zuhören, auffangen, informieren – das ist der Kern der Arbeit, die auch im Fokus einer Jubiläumswoche steht.
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Seit einem halben Jahrhundert begleitet die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Obere Nahe Frauen, Paare und Familien in einer der prägendsten Phasen ihres Lebens. Das 50-jährige Bestehen feiert die Beratungsstelle vom 4.