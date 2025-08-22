Den Friedhof Aurech in Tiefenstein gibt es seit 100 Jahren. Was viele nicht wissen: Er wird von einem Verein getragen.

Am 21. Mai 1924 konnte der Saal in Fillmanns Wirtschaft kaum alle Personen fassen. Sie alle wollten an der Versammlung teilnehmen. Eingeladen hatten Bürger aus dem oberen Teil des Ortes, dem ehemaligen Obertiefenbach. Sie waren nicht einverstanden mit der Entscheidung des Gemeinderats, den neuen Friedhof am Haselsweg (heute Hohenau), also im damaligen Hettstein, anzulegen.

Dabei war diese Entscheidung schon vor etlichen Jahren gefallen. Der Beschluss aus dem Jahre 1917 wurde durch den Kauf des notwendigen Geländes besiegelt. Eine neue Friedhofsanlage für die Gesamtgemeinde war notwendig geworden. Denn sowohl der Obertiefenbacher Friedhof am Horech als auch der Hettsteiner Friedhof in der Andreasstraße würden bald vollständig belegt sein. Protest gegen diese Entscheidung erhob sich zuerst nicht. Man hatte – mitten im Krieg – andere Sorgen.

i Der Friedhof Aurech ist eine Oase der Ruhe und der Besinnung. Gabriele Purper

Die Friedhofsfrage spielte schon bei der Vereinigung der beiden Gemeinden im Jahr 1909 eine wichtige Rolle. Das war keine Liebesheirat gewesen. Aber letztlich konnte man sich handfesten Argumenten – der Anschluss an die moderne Wasserleitung und dem dadurch möglichen Schulneubau – nicht verschließen. Die Obertiefenbacher spekulierten vor allem auf die Bauplätze an der Tiefensteiner Straße.

Nach dem Landkauf wurden zwar Pläne für den Ausbau gemacht, aber nur zögerlich umgesetzt. Dies war den schlimmen Zeiten geschuldet, dem Krieg bis Ende bis 1918, der anschließenden französischen Besatzung und der Hyperinflation in den Jahren 1922/1923. Es fehlten schlicht die finanziellen Mittel. Ende September 1924 lief aber die Genehmigung für den Obertiefenbacher Friedhof endgültig aus. Deshalb begann man Anfang des Jahres 1924 ernstlich mit den noch notwendigen Arbeiten zum Ausbau des neuen Friedhofs am Haselsweg.

Jetzt wachten die Obertiefenbacher auf. Sie mobilisierten zum Protest. In Hettstein begraben zu sein, kam für einen Obertiefenbacher nicht infrage. 310 Bürger reichten eine schriftliche Eingabe an den Gemeinderat ein. Sie forderten eine Bürgerversammlung. Der Gemeinderat lehnte dies ab. Die Entscheidung war doch schon lange gefallen.

Am Sonntag wird Jubiläum gefeiert

Seit 100 Jahren betreibt der private Friedhofsverein Tiefenstein den Friedhof Aurech im ehemaligen Obertiefenbach. Das wird am kommenden Sonntag um 15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Anschließend ist ein geselliges Beisammensein im Nebenraum der Stadenhalle geplant. Die Existenz und der Bestand des privaten Friedhofs beruht auf der ehrenamtlichen Tätigkeit der Vereinsmitglieder. Einen Friedhof, eigentlich eine hoheitliche Aufgabe der Stadtverwaltung, ohne jegliche finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand zu betreiben, fortlaufend zu pflegen und zu modernisieren, ist keine einfache Angelegenheit. Dieses ehrenamtliche Engagement der Tiefensteiner Bürger wird ausführlich in der Chronik dokumentiert, die zum Jubiläum erscheint. sc

Die Obertiefenbacher Bürger griffen jetzt zur Selbsthilfe und luden für den 21. Mai in Fillmanns Saal ein. Die Idarer Zeitung berichtete ausführlich. Zunächst stellten die Gemeinderatsmitglieder dar, seit wie langer Zeit man sich schon mit der Friedhofsfrage beschäftigt habe, welche Beschlüsse gefasst wurden. Keinerlei Widersprüche seien zu verzeichnen gewesen. Die Unterzeichner der Eingabe argumentierten mit der ungünstigen Lage des neuen Friedhofs, der steilen Zufahrtsstraße und dem insgesamt „gesundheitsschädlichen Platz“. Sie nannten zudem verschiedene Alternativen, unter anderem den Aurech.

Dem Schöffen, Bankier Kohlschein, oblag es, die Wogen zu glätten. Er machte den Vorschlag, dass der Gemeinderat nochmals alle in Frage kommenden Plätze gründlich in Augenschein nehmen und erst danach eine endgültige Entscheidung treffen würde. In den folgenden Wochen machte es sich der Gemeinderat nicht einfach. Die Plätze wurden besichtigt und nach technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Kriterien bewertet. Auch mussten die nicht unerheblichen Kosten berücksichtigt werden, die man schon für den Platz am Haselsweg aufgewendet hatte.

i Erdbestattungen gab es in den vergangenen Jahren nur noch eine einzige. Gabriele Purper

Nach eingehender Prüfung blieben nur der bisherige Platz und der Aurech übrig. In der Gemeinderatssitzung am 28. Mai konnte man sich jedoch wiederum nicht einigen. Befürworter und Gegner des Friedhofs am Haselsweg standen sich unversöhnlich gegenüber. Schöffe Kohlschein wartete deshalb mit einem Kompromiss auf, dem letztlich alle zustimmte: Ein zweiter Friedhof in der Gemeinde wäre unter bestimmten Bedingungen denkbar. Die Bürger müssten jedoch das entsprechende Gelände bereitstellen und zudem einen Teil der Kosten für den Ausbau und die Be- und Entwässerung übernehmen.

Die Obertiefenbacher kamen dieser Forderung nach. Sie teilten dem Gemeinderat mit, dass man über das erforderliche Land am vorderen Aurech verfügen könne und dass eine Reihe von namentlich genannten Einwohnern für die Übernahme der Kosten bürgen würde.

In der Gemeinderatssitzung war die Diskussion erneut heftig. Aber letztlich gewannen die Befürworter des bisher geplanten Friedhofsplatzes. Man könne nicht nachvollziehen, dass man „im Ort, die wir im Leben beieinander wohnen, im Tode getrennt gebettet werden“, argumentierte ein Gemeinderatsmitglied pathetisch. Der Gemeinderat stimmte mit 5:4 gegen einen zweiten Friedhof. Der wurde im Januar 1925 eingeweiht und in Betrieb genommen.

i Logo des Friedhofsvereins Tiefenstein Gabriele Purper

Die Obertiefenbacher Bürger gaben sich mit dieser Entscheidung jedoch nicht zufrieden. Sie schritten zur Tat. Man gründete eine Genossenschaft zur Errichtung und zum Betrieb des Friedhofs Aurech. Am 22. September 1924 war die erste Generalversammlung. Etwa 50 Mitglieder nahmen teil. Friedrich Carl Roth und August Haag wurden als Vorsitzende gewählt. In den folgenden Monaten wurden die notwendigen Satzungen erarbeitet und verabschiedet, die Einteilung der Gräber und weitere praktische Fragen festgelegt.

Im März des darauffolgenden Jahres 1925 trat der erste Bestattungsfall ein, Lina Stenzhorn. Der Vorstand eilte eigens nach Birkenfeld, um die notwendige Genehmigung der Regierung für die Beisetzung einzuholen. Damit konnte der Friedhof im April 1925 offiziell in Betrieb genommen werden.

Der erste Bestattungsfall

In der Folge stellte sich die Form der Genossenschaft als zu kompliziert heraus. Man beschloss deshalb im August 1925, sie in einen Verein umzuwandeln. Dieser hatte 143 Mitglieder.

Eine der ersten baulichen Maßnahmen betraf die Entwässerung. Das Regenwasser, das vom Berg herabfloss, wurde in einem Graben oberhalb des Friedhofs abgeleitet. Eine ebensolche Maßnahme erfolgte entlang des Zuführungswegs von der Diedesbach aus. Am Friedhofsweg wurden Linden angepflanzt, Friedhof selbst mit einer Fichtenhecke umgeben. Über die Hälfte der Ausgaben wurden durch freiwillige Spenden aufgebracht. Im Oktober 1925 hatte man einen jährlichen Beitrag von 1 Mark festgesetzt. Im Januar 1930 erhöhte man den Beitrag auf 2 Mark und setzte gleichzeitig 5 Mark als Eintrittsgeld für neue Mitglieder fest. Ende 1938 zählte der Verein 144 Mitglieder, 1940 waren es 161.

Alle Mitglieder packten mit an

Die größte Investition in den frühen Jahren des Friedhofsvereins stellte der Bau eines Brunnens dar. In der Vorstandssitzung im August 1928 berichtete der Vorsitzende eingehend über den Bau: „Die Arbeit, 6 m tief ausschachten, führte E. Jahke aus. Seine Rechnung beläuft sich auf 132 Mark. Die Rohre (2 Stück 1 x 1 m, 4 Stück 0,40 x 1m) lieferte Firma Leyser Nachfolger, Oberstein mit 101,80 Mark. Die Pumpe wurde von Ernst Leyser in lieber Weise zur Verfügung gestellt, während die Montage derselben E. Zirfaß übertragen wurde. Uebel Otto stiftete 2 Träger. Brunk Peter leitete am Sonntagmorgen das Einlassen der 15 Ctr. schweren Betonrohre. Bei der Herbeischaffung des Materials hatte sich Rieth Otto mit einem Fuhrwerk zur Verfügung gestellt.“

Die Vereinsaktivitäten nach dem Zweiten Weltkrieg waren gekennzeichnet durch das stete Bemühen, den Friedhof attraktiv zu gestalten. Die beiden größten Projekte betrafen den Bau der Wasserleitung 1953 und der Leichenhalle 1972. In den 1980er- und 90er-Jahren waren mehrere Friedhofsarbeiter angestellt. Das ließ sich aber bald nicht mehr finanzieren. Ab 1999 wurden anfallende Arbeiten in freiwilligem und kostenlosem Einsatz von „Männern aus dem Vorstand, weiteren Vereinsmitgliedern und anderen arbeitswilligen Helfern … mit Freude und Eifer durchgeführt“, wie im Protokoll ausgeführt wurde. Das ist bis zum heutigen Tag so geblieben.

Die wesentlichen Einnahmen des Vereins bestanden und bestehen aus den Beiträgen und Aufnahmegebühren, den Gebühren für die Grabstellen für Mitglieder und dem Verkauf von Grabstellen an Nichtmitglieder. In mehreren Schritten erhöhte sich der Beitrag bis zum Jahr 2000 auf 30 DM bzw. 20 DM für Mitglieder ab 65 Jahren. Die Zahl der Mitglieder blieb relativ konstant bis 1998 mit Schwankungen in den einzelnen Jahren, sank aber anschließend.

2003 wurde das erste Urnenfeld erschlossen

Die Anlage von neuen Grabfeldern bildete seit der Jahrtausendwende eine der wesentlichen Aufgaben. Dies war auch dem zunehmenden Trend zur Urnenbestattung geschuldet. Im Jahr 2003 entschied man sich für die Anlage eines eigenen Urnenfeldes. Dazu wurde der untere Teil des Grabfelds 3 rechts neben der Leichenhalle ausgewählt. Es fand so guten Zuspruch, dass man das Grabfeld 2007 um 16 Urnengräber erweiterte. In der dritten Ausbaustufe wurden 2011 und 2012 weitere 34 Urnengräber bereitgestellt.

Im Jahr 2024 entschloss sich der Verein zur Anlage eines weiteren Urnengrabfeldes. Es wurden 39 weitere Urnengrabstätten in zwei Reihen eingerichtet. Für die Zukunft ist geplant, entlang des Weges vom bisherigen Haupteingang aus auf der rechten Seite ein Wiesen-Urnengräberfeld einzurichten.

Auch für die konventionelle Erdbestattung wurden neue Gräber angelegt. In der Jahreshauptversammlung 2003 wurde dazu das Grabfeld 9 ausersehen. Der eigentliche Ausbau fand 2009 und 2010 statt. In den zurückliegenden 25 Jahren ist die Form der anonymen Bestattung aufgekommen. Dem trug der Verein ebenfalls Rechnung. Ab 2007 wurde im Grabfeld 7 diese Möglichkeit für 98 Urnen angeboten. In den Jahren 2020 bis 2022 gab es nur noch eine einzige Erdbestattung.

Stadt verweigert Zustimmung zur Waldbestattung

In den Jahren 2018/2019 entwickelte der Vorstand den Gedanken, eine im Jahr 1989 von der Heckengesellschaft Veitsrodt erworbene Waldfläche mit größeren Bäumen als Waldbestattungsfläche zu gestalten. Die Stadt Idar-Oberstein verweigert aber bisher ihre Zustimmung.

Im Jahr 2003 wurde der Leichenhallen-Vorplatz überdacht. Weiter wurde ein zusätzlicher Geräteschuppen mit einem zweiten Raum als Umkleide für die Geistlichen gekauft. Außerhalb des Friedhofs wurde 2001 der Ausbau des Wanderweges unterhalb des Friedhofs in Zusammenarbeit mit dem Verschönerungsverein Tiefenstein realisiert.

Ende 2001 wurden die Beiträge auf 15 beziehungsweise 10 Euro jährlich umgestellt. 18 Jahre vergingen, bevor eine erneute Erhöhung unumgänglich wurde. Die Kosten für die Friedhofsunterhaltung waren ständig gestiegen, durch den Trend zur kostengünstigen Urnenbestattung wurden geringere Einnahmen erzielt. Dennoch liegt der Verein mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von aktuell 35 Euro, für diePartnermitgliedschaft 55 Euro, immer noch auf niedrigem Niveau. Hatte der Verein 1999 noch 158 Mitglieder, so sind es nach aktuellem Stand nur noch 81.

Die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre stellten den Friedhofsverein vor hohe Herausforderungen. „Kaum ein anderer Ort im oberen Teil Tiefensteins lädt so sehr dazu ein, ohne große Beschwernis fern aller Hektik die Natur zu genießen und die Gedanken schweifen zu lassen“, heißt es in der Chronik. „Der Verein wird deshalb auch in Zukunft bestrebt sein, die Aufenthaltsqualität des Friedhofs stetig zu steigern.“