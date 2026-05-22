Nächtlicher Feuerwehreinsatz
Sechs Fahrzeuge stehen in Idar-Oberstein in Flammen
in Großeinsatz der Feuerwehr hat in der Nacht auf Donnerstag die Bewohner der Obersteiner Hauptstraße in Atem gehalten
in Großeinsatz der Feuerwehr hat in der Nacht auf Donnerstag die Bewohner der Obersteiner Hauptstraße in Atem gehalten
Feuerwehr Idar-Oberstein

Ein Großeinsatz der Feuerwehr hat in der Nacht auf Donnerstag die Bewohner der Obersteiner Hauptstraße in Atem gehalten: Während der Löscharbeiten auf dem Gelände eines Autohändlers an der Struthbrücke kam es zu Streit und Raufereien.

Lesezeit 2 Minuten
Gegen 0.56 Uhr wurde die Feuerwache 1 mit dem Alarmstichwort „Fahrzeugbrand klein – Pkw brennt im Hof“ in die Hauptstraße im Bereich der Struthbrücke alarmiert. Schon während der Anfahrt der ersten Kräfte verschärfte sich die Lage jedoch dramatisch: Aufgrund weiterer Notrufe erhöhte die Leitstelle Trier das Einsatzstichwort auf „Brand mehrerer Fahrzeuge“.

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