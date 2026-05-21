Nächtlicher Feuerwehreinsatz Sechs Fahrzeuge stehen in Idar-Oberstein in Flammen Christian Schulz 21.05.2026, 09:12 Uhr

i in Großeinsatz der Feuerwehr hat in der Nacht auf Donnerstag die Bewohner der Obersteiner Hauptstraße in Atem gehalten Feuerwehr Idar-Oberstein

Ein Großeinsatz der Feuerwehr hat in der Nacht auf Donnerstag die Bewohner der Obersteiner Hauptstraße in Atem gehalten: Während der Löscharbeiten auf dem Gelände eines Autohändlers an der Struthbrücke kam es zu Streit und Raufereien.

Gegen 0.56 Uhr wurde die Feuerwache 1 mit dem Alarmstichwort „Fahrzeugbrand klein – Pkw brennt im Hof“ in die Hauptstraße im Bereich der Struthbrücke alarmiert. Schon während der Anfahrt der ersten Kräfte verschärfte sich die Lage jedoch dramatisch: Aufgrund weiterer Notrufe erhöhte die Leitstelle Trier das Einsatzstichwort auf „Brand mehrerer Fahrzeuge“.







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